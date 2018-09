UBIJENI INVESTITOR BIO JE DOBRO POZNAT PRAVOSUĐU: Optuživan za iznudu, falsifikovanje isprava i prebijanje - nikad nije osuđen

Protiv investitora Zorana Trifunovića (59), kog je u nedelju ujutru nasred ulice ubila penzionerka Stojanka Stojković (69), vodilo se nekoliko krivičnih postupaka, od falsifikovanja isprava do iznude.

Protiv investitora u 2017. i 2018. godini vodili su se krivični postupci u Prvom tužilaštvu u Beogradu zbog nedozvoljene gradnje. Međutim, to nije sve. I u drugim tužilaštvima Trifunovićevo ime bilo je poznato.

U Drugom tužilaštvu u Beogradu protiv investitora vodio se krivični postupak zbog falsifikovanja isprava. U isto vreme u Višem tužilaštvu u procesu je bio i postupak protiv njega zbog iznude, prinude i ugrožavanja sigurnosti, navodi Blic.

Međutim, ono što je posebno zanimljivo je da Trifunović nikada nije bio osuđivan ni zbog jednog od krivičnih dela, niti ima dosije.

O Trifunoviću su mediji pisali još 2009. godine kada je uhapšen zbog sumnje da je sa izvođačem radova, angažovao grupu mladića koja je upala u kuću jedne porodice, pretukla vlasnika Koču Kostovskog i njegovu suprugu Menku, a potom im demolirali dom na Zvezdari.

Grupa od dvadesetak huligana od kojih su neki nosili macole za razbijanje zidova upala je tada u kuću porodice Kostovski i prvo pretukla Koču, a zatim i njegovu suprugu koja je pokušala da ga zaštiti. Vandali su lomili po kući sve što im je došlo pod ruku, a zatim pobegli.

- Sedela sam u kuhinji kada je moj suprug povikao: „U pomoć! Menka, ubiše me!“. Izašla sam u dvorište i videla mladiće kako ga udaraju rukama i šutiraju. Nekoliko njih je odmah dotrčalo do mene. Ščepali su me za glavu, nekoliko puta su me udarili, a zatim me odvukli u kupatilo, gurnuli između kade i WC šolje kako im ne bih gledala lice - ispričala je tada Menka Kostovski. Ona je dodala da su razbojnici porazbijali nameštaj, prozore, vrata i isekli struju.

Naručio prebijanje bivših vlasnika placa

Kako su nakon napada ispričali policiji, za delo su sumnjičili investitora Zorana Trifunovića sa kojim su tada potpisali ugovor o ustupanju placa za izgradnju zgrade. Kako su rekli, mesecima pre napada dobijali su pretnje, a u nekoliko navrata im je, tvrdili su, i sam Trifunović prečio da će ih pobiti ako se ne isele.

- Mi smo potpisali ugovor sa njim kao privatnim investitorom. Tada smo se preselili u Mirijevo na godinu dana kako bi on počeo izgradnju. Međutim, za to vreme nije ništa uradio i izgubio mu se svaki trag. Odlučili smo da se vratimo kući jer nismo imali novca da plaćamo kiriju. Međutim posle izvesnog vremena on se ponovo pojavio ali sa drugim ugovorom u kom se pojavljuje firma "Sava invest", a kao potpisnici se navode još dva suvlasnika parcele za koje smo tad prvi put čuli. Moj potpis na tom ugovoru je falsifikovan i zato smo ostali kući i nismo pristali na dalju gradnju - objasnio je nakon napada Koča Kostovski.

U Trifunovićevoj firmi svi ćute

Jedna od adresa na kojima je Zoran Trifunović imao prijavu boravišta je i u voždovačkoj ulici Todora Dukina 38a. Tu se u stvari nalazi građevinska firma.

Nakon što su reporteri jednog beogradskog lista pokucali na vrata preduzeća, iz kancelarije je izašao sredovečni muškarac, koji je ostalim zaposlenima poručio da "ćute", a potom je vrlo preteći, neljubaznim glasom rekao da su "lešinari" i da neće da priča za medije. Nakon toga, reporterima je zaprećeno da ukoliko ne izađu iz zgrade da se "neće dobro provesti".

Ubila ga nasred ulice

Stojanka Coka Stojanović (69) priznala je sinoć da je sinovljenim pištoljem ubila investitora Zorana Trifunovića u blizini njegove kancelarije u Bulevaru kralja Aleksandra.

Stojanović, inače penzionerka, na ovaj potez se odlučila nakon spora oko parcele na kojoj je stanovala.

Njoj je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana. Ona se prethodno na saslušanju u tužilaštvu branila ćutanjem, odnosno iskoristila je svoje pravo da ne iznosi odbranu.

Podsetimo, kamere su snimile ubistvo investitora Zorana Trifunovića, a na snimku se vidi kako mu Stojanka Stojanović prvo puca u nogu, pa u stomak i na kraju u vilicu

Kako saznajemo, na snimcima sa sigurnosnih kamera koji su zabeležili trenutak ubistva jasno se vidi šta se dešavalo kobnog jutra u Ulici Vučićev prolaz.



- Na snimcima se jasno vide osumnjičena i žrtva. Trifunović je išao iz pravca zgrade koja je u izgradnji, a za koju se veruje da ju je on zidao. Iz pravca Cvetkove pijace dolazila je Stojanka i u rukama je imala ceger. Prišla je Trifunoviću i nekoliko sekundi su razgovarali. Već u sledećem trenutku Stojanovićeva stavlja ruku u ceger i iz njega vadi pištolj - prepričava izvor sadržaj video-snimka i nastavlja:



- Žena je prvo pucala Trifunoviću u nogu, zatim u stomak. Kada je pao, prišla mu je i ispalila mu treći metak u vilicu. Shvativši da je investitor mrtav, Stojanka se okrenula i otišla kući.

