UBIJENI INVESTITOR JE 2009. OPTUŽEN ZA PREBIJANJE PORODICE KOSTOVSKI: Trifunović se pravdao pred kamerama i ovako objasnio ulazak BATINAŠA U KUĆU! (VIDEO)

Investitor Zoran Trifunović, koji je ubijen u nedelju ujutru, postao je poznat javnosti povodom incidenta koji se desio u decembru 2009. godine, kada je prebijena porodica Kostovski.

Porodica Kostovski je tada tvrdila da su problemi počeli 2007. kada su odlučili da svoje zemljište ustupe Trifunoviću.

On tada u izjavi za B92 nije poricao da su njegovi ljudi ušli u njihovu kuću, ali je tvrdio da je laž da je bilo ko od članova porodice Kostovski tom prilikom povređen.

Trifunović je rekao da je dobio dozvolu da poruši objekte Kostovskih, i da su mu u opštinskoj građevinskoj inspekciji rekli da mora sam da nađe način da ih iseli.

Trifunoviću i izvođaču radova Ljubomiru Tadiću tada je ipak određen pritvor od 48 sati, zbog sumnje da su organizovali napad na porodicu.

Koča i Menka Kostovski su tada ispričali šta se desilo:

“Zatvorio sam salone i izašao u dvorište i odjednom grupa. Uhvatiše me i udaraj dokle možes, tukli me, tukli, ja nisam znao gde sam, kako su me odveli u bolnici, ja i ne znam”, rekao je Koča Kostovski.

“Kako sam poletela da njega branim, ja da izletim kroz vrata on me oborio, ja da ustanem on ponovo i onda me uhvatio za vrat i ruke i doveo u kupatilo, i tu me držao do izlaska njihovih ljudi ... tada su ovde sve počeli da lupaju”, ispričala je Menka Kostovski.

Šta se tačno dešavalo u kući Kostovskih niko od komšija nije video.

“Nisam videla napadače jer je to jako kratko trajalo, čula sam samo lupu i izletela napolje, ali su oni otišli, jer je komšinica vikala ubice stiže milicija i oni su svi pobegli. Neko je pobegao preko merdevina, neko preko vrata”, svedočila je jedna od komšinica.

Podsetimo, Stojanka Coka Stojanović (69) je je sinovljenim pištoljem ubila Trifunovića u blizini njegove kancelarije u Bulevaru kralja Aleksandra.

Stojanović, inače penzionerka, na ovaj potez se odlučila nakon spora oko parcele na kojoj je stanovala.

Njoj je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana. Ona se prethodno na saslušanju u tužilaštvu branila ćutanjem, odnosno iskoristila je svoje pravo da ne iznosi odbranu.

