SRBIJA ZANEMELA! PRONAŠLA JE IZGUBLJENOG POLUBRATA I SNAJKU, A ONDA JE KRENUO NEZAPAMĆENI PAKAO: Silovali su me, mučili i tukli! Živim u strahu da će me PRONAĆI!

N.M. (39), majka troje dece, preživela je nezamisliv horor kada su je brat i snaja silovali, tukli, mučili i terali da briše sopstvenu krv sa poda.

Da stvar bude gora, ona je svog brata po majci, iz njenog prvog braka, D. S.(34) upoznala pre nekoliko godina. Pravi pakao za nju počinje kada je otišla u posetu D.S. i njegovoj supruzi, koji žive u drugom gradu.

foto: Shutterstock

Sve što je usledilo bilo je strahota, jer, N.T. su seksualno zlostavljali brat kog je tek upoznala i njegova supruga. Silovanje nije bilo jedino čemu je bila izložena.

Brat ju je brutalno tukao, gušio, udarao, nije se zaustavljao dok nije video da je sva krvava. Nije joj dozvoljavao da se vrati kući gde su je čekali muž i dve ćerkice od 10 i 11 godina i petogodišnji sin.

Tražio je, kako pišu Večernje novosti, da podnese zahtev za razvod braka, da napusti muža i decu i da uzme njegovo prezime. Slušala je zastrašujuće pretnje - ako bilo kome kažeš nešto, ode ti glava, stradaće ti deca. Verovala je tim pretnjama jer se bavio kriminalnim poslovima.

"Tog dana me je uhvatio za kosu, počeo je da mi udara glavu o zid, nazvao me je progrdnim imenima, a snajki je pokazao da zatvori prozore i navuče zavese. Odvukao me je u krevet, počeo da me udara pesnicama gde god je stigao, da me guši, ja sam počela da krkljam", ispričala je ona kroz plač i nastavila:

"Odvukao me je u kupatilo udarao mi glavom o zid, kad je video krv, stao je. Naterao me je da brišem krvav pod, ali sam se onesvestila. Kada sam došla svesti, brat nije bio kod kuće. Onda je i snaja otišla do prodavnice", priča ona.

Kako dodaje, taj trenutak je iskoristila za svoj beg u slobodu. Otrčala je kod komšija, čija je kuma socijalna radnica i oni su joj pomogli. Uputili su je na Savetovalište i u Sigurnoj kući je već dva meseca.

foto: Profimedia

Sada se redovno viđa sa porodicom i decom. Odlazi kod psihologa na terapije. I dalje živi u stalnom, parališućem strahu da će brat da ispuni pretnje i da će je kad - tad naći.

