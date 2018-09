NIŠLIJKA IZGORELA ZBOG POKVARENOG ŠTEKERA: Vesna je spremala ručak, odjednom je uhvatila vatra! OŠAMUTILI JE OTROVNI GASOVI, NIJE JOJ BILO SPASA

Vesna Lazarević (56), koja je danas preminula zbog opekotina zadobijenih u požaru u njenoj porodičnoj kući u Nišu, verovatno je stradala zbog kvara na instalacijama.

Po prvim rezultatima istrage, kobnu paljevinu izazvao je šteker koji se iz još nepoznatih razloga zapalio. Nesrećna žena je najverovatnije pokušala da ugasi vatru, ali joj je plamen zahvatio odeću, a otrovni gasovi su je ošamutili, te nije uspela da umakne vatrenoj stihiji.

Njen suprug Mirko Lazarević takođe je zadobio ozbiljne opekotine po rukama dok je pokušavao da ugasi suprugu koja je živa gorela.



- Poslednji put sam je video u kuhinji, pitala me je jesam li gladan. Kazao sam joj da me pozove čim ručak bude gotov i izašao do garaže koja je uz samu kuću. Ništa nisam čuo, samo sam osetio dim i uleteo u sobu… Vesna je bila bez svesti, cela u plamenu kraj ulaznih vrata, jer je pokušala da pobegne, ali je vatra bila brža. Odeća joj je već bila potpuno izgorela, a vatra nije jenjavala pa sam je gasio rukama – priseća se tragedije ožalošćeni suprug.

Ilustracija foto: Beta/Emil Vaš

Vesnina ćerka Sonja tvrdi da je krivac za užasnu smrt njene majke kvar na instalacijama.

- Te večeri se nešto čudno dešavalo, došlo je do niza kvarova na elektorinstalacijama u našoj ulici, moguće je da je to bilo u vezi sa nevremenom koje je usledilo neposredno posle toga. Jednoj komšinici se čak zapalio televizor iz neobjašnjivih razloga. Tragovi gareži u kući pokazuju da je vatra krenula iz štekera, te da su instalacije počele da gore a poznato je da ta vrsta paljevine prouzrokuje otrovne gasove koji su omamili moju majku. Obdukcija je pokazala da su joj oštećeni disajni organi pa pretpostavljam da je pokušala da gasi vatru a kada je shvatila da mora da odustane, bilo joj je kasno da pobegne – kazala je neutešna ćerka.

Porodica je danas preuzela Vesnino telo iz Zavoda za sudsku medicinu radi sahrane koja će biti obavljena u subotu.

(Kurir.rs/Telegraf)

Kurir

Autor: Kurir