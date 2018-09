NEMA DALJE, DNO DNA: Dok je trajao uviđaj, narkomani opljačkali vozača autobusa koji je pregazio ženu u Kragujevcu

Kako saznajemo dvojica muškaraca starih oko dvadesetak godina opljačkalo je vozača autobusa, posle teškog udesa u ulici Zmaj Jovinoj, u centru grada, u kome je teško povređena jedna ženska osoba.

U vreme dok je vozač izašao iz autobusa da bi došao do povređene žene, lopovi su iskoristili situaciji i odneli torbicu sa celodnevnim pazarom i ličnim dokumentima. To je uvideo kada je policija pokušala da ga indentifikuje posle udesa. Inače, još uvek se ne zna do saobraćajne nesreće u kojoj povređena jedna starija ženska osoba. Kako saznajemo na licu mesta gde smo zatekli patrole saobraćajne policije i veliku lokvu krvi ne zna se da je do povređivanja došlo prilikom ulaska ili izlaska iz autobusa.

-Ženi su noge smrskane, bila je svesna, ali izgleda da je imala i ozbiljnije povrede grudnog koša i glave-kaže nam očevidac događaja i naglašava da je Hitna pomoć došla veoma brzo ali da je evakuacija žene zbog specifičnosti povreda trajala poprilično dugo. U KC je, saznajemo trenutno operacija ženske osobe stare oko 60-ak godina koja je u životnoj opasnosti.

Inače, očevici tvrde da su dvojica mladića koji su opljačkali vozača autobusa, delovali unezvereno i da je najverovatnije reč o narkomanskim zavisnicima.

(Kurir.rs/D.Ilić)

Kurir

Autor: Kurir