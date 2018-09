GDE SI KUME, DOŠAO SAM DA POPIJEMO KAFU! A onda je Aleksandar zapucao! Doneta presuda za ubistvo u restoranu na Adi Huji

Aleksandar Jović (32) osuđen je juče u Višem sudu u Beogradu na 13 godina zatvora zbog toga što je 8. decembra 2016. u restoranu "Carska ohota" na Adi Huji ubio kuma Zorana Todorovića (48).

Sudsko veće u obrazloženju presude navelo je da je na osnovu priznanja Jovića, kao i drugih dokaza, utvrđeno da je kobnog dana oko 15.30 ušao u restoran i u kuma iz krateža najpre ispalio dva hica, a potom izašao napolje, dopunio pušku i u Todorovića pucao još dva puta.

Tokom suđenja Jović je rekao da se kaje, ali "da je bio priteran u ćošak" jer mu je, navodno, Todorović, sa kojim je i poslovno sarađivao, pretio.

- Tog 8. decembra došao sam u restoran i prišao njegovom stolu. Pitao me je "Što si došao?" Odgovorio sam: "Gde si, kume, došao sam da popijemo kafu." Na to je on rekao: "Možeš samo da mi pu.iš onu stvar, evo sad ću da skinem gaće, pa možeš da se sagneš ispod stola". U tom trenutku sam pucao - ispričao je na suđenju Jović.

(Kurir.rs/J. Spasić/foto Privatna arhiva)

Kurir

Autor: Kurir