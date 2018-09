DETALJI HORORA KOD SREMSKIH KARLOVACA! Evo šta kaže dečak (14), zašto je VEZAO STARCA I OSTAVIO GA DA UMRE - Malo sam se igrao sa Živom

Malo sam se igrao i zezao sa čika Živom, voleo sam da ga zadirkujem jer je lud, ali nisam hteo da ga ubijem!

Ovo je policiji izjavio Vekoslav K. (14) iz Sremskih Karlovaca, koji je uhapšen zbog sumnje da je komšiju Živoslava Živu Miletića (64) vezao za drvo i onda ga ostavio da umre u najvećim mukama.

Stravičan zločin dogodio se krajem avgusta u blizini Bukovačkog puta u naselju Doka u Sremskim Karlovcima, a Živoslavljevo telo nađeno je slučajno u nedelju uveče. Prizor je bio stravičan, leš se raspadao, a ruke su mu bile vezane najlonom, a noge pertlama.



Policija je ubrzo rešila misteriju i privela maloletnog Vekoslava K., koji je u policiji priznao da se "malo igrao sa Živom".

Gađao ga kamenjem

- Nisam imao nameru da ga ubijem. Znam da je lud, pa sam se tako povremeno zezao s njim. Gađao bih ga kamenjem i nikada mi se nije suprotstavio. Tog dana sam ga video u blizini njegove kuće i palo mi je na pamet da se poigram. Rekao sam mu da sedne pored jednog drveta, što je on odmah i uradio. Imao je u džepu neki kanap od najlona i pertlu u čizmi, koje je uvek nosio. Vezao sam mu gornji deo i noge, ostavio ga i otišao sam. Mislio sam da će se sam odvezati - rekao je hladnokrvno dečak na saslušanju.



Međutim, kako kažu meštani Sremskih Karlovaca, Živa je bio tolika dobrica da bi poslušao svačiju naredbu.



- Jadničak, on sigurno nije smeo da se odveže jer je mislio da će ovaj da se vrati. Sigurno je umro i od gladi, i od žeđi, i od ove vrućine. Strašna i grozna smrt - kaže jedan meštanin ovog mesta, u kome su svi zanemeli kada su čuli da je predobrog Živu ubio maloletnik.

Pakao sa majkom

On dodaje da je Živa ceo život proveo s roditeljima, a da ga je nakon očeve smrti majka, iako ima 85 godina, maltretirala i tukla. Inače i ona i sin Živa su bili psihički oboleli.



- Leti je išao u čizmama i centrom šetao svinju. On mrava ne bi zgazio. Svima je hteo da pomogne, a nije imao nikoga od bližih, samo majku. Mi komšije smo pokušavali da mu pomognemo da ode u neki dom, ali nismo uspeli na vreme - kaže taj meštanin.



U subotu, 1. septembra, Živina majka je došla kod prve komšinice da joj kaže da joj je sin nestao.



- Rekla mi je: "Nema Žive." Pitala sam je kako ga nema, a ona je odgovorila: "Pa nema ga od sinoć." Pitala sam je: "Pa kako to", a ona mi je rekla: "Ma sigurno je pobegao od kuće, izgubio mi je ključ, pa sam ga grdila!" Ja sam se odmah spremila i otišla u policiju i prijavila njegov nestanak - kaže komšinica porodice Miletić.

Pokrenuta istraga

Maloletnik krivično odgovoran

Kako Kurir saznaje iz izvora bliskih istrazi, protiv maloletnog Vekoslava K. biće podneta krivična prijava i on će u zakonskom roku biti sproveden na saslušanje kod sudije za maloletnike.

- S obzirom na to da je osumnjičeni napunio 14 godina, on podleže krivičnoj odgovornosti i u daljem toku postupka sudiće mu se na osnovu zakona za maloletnike - objasnio je Kurirov izvor.