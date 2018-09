POTRESNA ISPOVEST MAJKE KOJOJ JE PREMINULA BEBA, A MUŽ SE IZBO 19 PUTA: Sinčić mi je klonuo na rukama! Bio je zdrav, lekar nam je rekao da nije ništa ozbiljno!

"Moje dete nikada ranije nije bilo bolesno. Bio je zdrava beba. Za devet dana napunio bi deset meseci. Ne mogu da verujem da ga više nema i da je umro zbog povišene temperature i povraćanja, a na vreme smo ga odveli lekaru. Vodili smo ga u seosku ambulantu, onda u Zrenjanin. Lekar je tamo rekao da nije ništa ozbiljno, a dete je uveče umrlo".

Ovako počinje svoju ispovest Dragana Lakatuš (20) iz Srpske Crnje, kojoj je u petak preminuo devetomesečni sin Laris, a onda se zbog te tragedije suprug Filip (19) navodno 19 puta izbo nožem, ali na sreću, život mu nije ugrožen.

Dok se Filip oporavlja na Klinici za grudnu hirurgiju u Sremskoj Kamenici, gde je operisan, Dragana je za "Novosti" ispričala šta se dešavalo tog, za ovu porodicu kobnog petka.

"Dete je imalo visoku temperaturu i dali smo mu sirup koji mu je u četvrtak prepisala doktorka u ambulanti. Bio je pospan. Sutradan sam zvala doktorku koja je rekla da ga ponovo dovedem ako temperatura ne spadne za pola sata i da će dati uput da idemo u Zrenjanin. To se i dogodilo. Dete je u međuvremenu povraćalo. Kada smo došli u bolnicu u Zrenjanin, doktor je na brzinu pogledao dete, rekao da je sve to zbog zubića i da ništa nije opasno. Pitala sam ga da li treba da ostane u bolnici, a on je odgovorio da ne treba i da terapiju mogu da mu dam kod kuće na kašiku. Bila sma spremna da sa svojom bebom ostanem u bolnici", tvrdi Dragana Lakatuš, koja je izgubila svoje prvo dete.

Kaže da joj je sinčić klonuo na rukama čim su iz Zrenjanina stigli kući u Srpsku Crnju i da su odmah iz dvorišta ponovo autom otišli u seosku ambulantu.

- Lekari su domah rekli da dete loše diše i da oni tu ništa ne mogu da urade, pa su ga odvezli u bolnicu u Kikindu. Nažalost, moja beba je izdahnula i pre ulaska u zgradu bolnice. Ne znam šta se desilo. Ne mogu da dođem sebi. Mislim da bi preživeo da ga je doktor u Zrenjaninu zadržao na posmatranju - kaže očajna mlada majka.

Ona se zbog povišene temperature svog malenog Larisa obratila lekarima u Domu zdravlja u Srpskoj Crnji još u četvrtak ujutro, nešto pre devet sati. Dete je tada pregledala pedijatar dr Danijela Pašić.

"Pedijatar je konstatovao da dete ima temperaturu, da je ždrelo mirno, da ima otitis levo i pelenski osip. Prepisala mu je "baktrim", "brufen sirup" i "daktanol kremu". Narednog dana, u petak, oko 13 sati, otac deteta se telefonom javio doktorki Pašić i rekao da dete ima temperaturu 39 stepeni. Dobio je savet da detetu stavi čepić, da "brufen sirup" i da dođe po uput za bolnicu. Roditelji su se u 15.14 javili dr Desanki Savić, pošto pedijatar radi do 15 sati, i ona im daje uput za Opštu bolnicu u Zrenjaninu. Istog dana, ali u 18.55, roditelji ponovo donose dete u Dom zdravlja, ali sada u nesvesnom stanju i donose izveštaj u kom piše da je "odbijena hospitalizacija i da se u slučaju pogoršanja dete odmah uputi u Zrenjanin". Doktorka Savić je pregledala pluća, konstatovala da se čuje zviždanje u grudima, da su zenice sužene, da dete ne reaguju na svetlost, pokušala je inhalaciju. Kod deteta je došlo do kratkotrajnog jakog napada, pa mu je dat "bensedin", ali je odmah došlo do prestanka disanja i srčane aktivnosti. I pored toga, pokušana je reanimacija i dete je sanitetom, u pratnji dr Savić i medicinske sestre, hitno transportovano u bolnicu u Kikindi. Sve vreme je rađena reanimacija, dat je "adrenalin", ali dete na terapiju nije reagovalo, tako da je u Kikindi konstatovan smrtni ishod ", stoji u izveštaju Doma zdravlja u Srpskoj Crnji koji je potpisala direktorka dr Danica Vučurević Đukin.

foto: Saša Urošev

Otac operisan

Roditelji su takođe pratili dete, a kada su na Prijemnom odeljenju kikindske bolnice saznali da im je dečak preminuo, otac Filip Lakatuš (19) se neprimetno izdvojio od ostalih i čak 19 puta izbo nožem. Nakon ukazane pomoći, odmah je prebačen na delje lečenje u Sremsku Kamenicu gde je operisan i oporavlja se.

Uzrok smrti zapaljenje pluća?

Tačan uzrok smrti devetomesečnog Larisa Lakatuša još se zvanično ne zna. Međutim, deda Željko Lakatoš ispričao je da im je lekarka protumačila obdukcioni nalaz i da piše da je uzrok smrti deteta zapaljenje pluća. Telo nesrećnog deteta preuzela je porodica i biće sahranjen u sredu.

(Kurir.rs/Večernje novosti/Foto: Saša Urošev, Privatna arhiva)

Kurir

Autor: Kurir