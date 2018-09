UBILA SAM MOG SLOBU, SMRSKALA SAM MU GLAVU SEKIROM! Jezivi detalji drame kod Šapca! Nesrećni čovek godinama spavao sa nožem pod jastukom! (KURIR TV)

Jovanović je sa teškim povredama prevezen u bolnicu, ali je preminuo nakon nekoliko sati, dok je Slavica uhapšena posle zločina.

Žrtva... Slobodan Jovanović



Porodična tragedija dogodila se u utorak oko 23 sata u njihovoj kući u Majuru. Sagovornik Kurira blizak istrazi kaže da je Jovanović izmasakriran sekirom.



- Imao je nekoliko teških povreda, od toga neke su bile na leđima, vratu i po glavi - rekao je naš izvor.

Potezala i flašu

Boban Nikolić (22), koga su Jovanović i njegova žena odgajili i koji sa njima i svojom porodicom živi u istoj kući, kaže za Kurir da su se Slobodan i Slavica često svađali.



- Bilo je pitanje vremena kada će se ovako nešto desiti. Oni 12 godina žive zajedno, svađaju se i mire, a ni sam ne znam koliko puta sam ih razdvajao. Jednom je Slavica čak potegla flašu na njega, pa je umalo i mene zaklala. Slobodan je, dok je spavao, ispod jastuka držao nož - priča Nikolić.

Mesto zločina... Boban Nikolić pokazuje krevet na kojem je ubijen Slobodan Jovanović



On dodaje da su Slavica i Slobodan često bili pijani.

- I u utorak su pili pivo i u jednom trenutku su se posvađali. Slobodan je tukao Slavicu, čupao ju je za kosu. Nazivao je pogrdnim imenima. Razdvojio sam ih i otišao da spavam u drugom delu kuće sa ženom i našom bebom od devet meseci. Oko 23 sata čuo sam vrisak, a kada sam ušao u njihovu sobu, ona mi je rekla: "Ubila sam mog Slobu!" Držala je sekiru u rukama, a na njoj je bilo krvi. Sloba je ležao na krevetu. Disao je dok mu je krv šikljala iz glave. Ništa nije mogao da kaže - priča potreseni mladić i dodaje da je odmah zvao Hitnu pomoć.

Plakala i vrištala

Prema njegovim rečima, Slavica je bila u šoku.

- Delovala je izbezumljeno. Plakala je i vrištala. Stalno je ponavljala da ga je ubila. Udarila ga je sekirom u glavu i zadnjim delom iznad levog uveta. Mislim da mu je smrskala glavu tim udarcem. Lekari su mi rekli da su otkrili da je Slobodan te večeri pio "bromazepam" i alkohol. To me nije začudilo jer to je inače radio - kaže naš sagovornik.



On objašnjava da su lekari iz bolnice obavestili policiju i da su oni odneli sekiru i uhapsili Slavicu, kojoj je određen pritvor od mesec dana.

Slavica pretila žrtvinom bratu Ubila sam ti brata, i tebe ću! U dvorištu kuće u kojoj se desilo ubistvo živi i Slobodanov brat Mija. On nam objašnjava da je sa bratom sedeo i pio i da im je kum bio tu.

- Pre 23 sata Sloba mi je rekao da idem kući da spavam i da se odmorim. Čuo sam ciku i vrisku i došao da vidim šta se desilo. Slavica mi je rekla: "Ubila sam ti brata, i tebe ću!" I oterala me napolje. Nije mi dala ni da ga vidim - priča plačnim glasom brat ubijenog Slobodana.

