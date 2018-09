PEGLOM I SVEĆAMA PRŽILI UNUKA, BABU I DEDU DA KAŽU GDE JE ZLATO: Doveli su nam krvavog sina i vezali ispred nas! DRAMA KOD ALEKSINCA

Julijana (68) i Miroslav Obradović (68) kao i njihov sin Zoran (50) i unuk Aleksandar (19) pretučeni su u svojoj porodičnoj kući u aleksinačkom selu Mozgovo, kada su ih na spavanju napali maskirani razbojnici koji su iz njihove kuće odneli nakit i dragocenosti vredne oko pola miliona dinara.

Sve se dogodilo 8. septembra, a kako se nezvanično saznaje, razbojnici još nisu pronađeni.

Najteže povrede zadobio je Zoran koji je zbog preloma jagodične kosti hitno prebačen u niški Klinički centar gde će biti operisan, dok su ostali pušteni na kućno lečenje. U ovom brutalnom napadu, teško je povređena i Julijana koju su razbojnici bukvalno pretukli i goreli peglom i svećama, tražeći da im kaže gde krije zlato.

- Upali su nam u sobu dok smo spavali i stavili ruke na usta. Jedan je stajao pored mene, a drugi pored mog supruga. Govorili su nam da ćutimo i tražili su pare. Suprug je govorio da nemamo novac u kući, da je sve u banci, a onda su počeli da nas udaraju pesnicama. Krvnički, kako ni na filmu nisam gledala. Čak i na filmu se bojim da gledam takve gadosti – ispričala je Julijana.

Ona se priseća da je nedugo zatim u sobu uleteo još jedan razbojnik koji je doveo i njihovog sina koji je bio na spratu.

- Bio je ceo krvav. Vilica i cela desna strana mu je bila otekla, krv je šikljala iz nje. Vezali su ga i spustili ispred nas. U tom trenutku je i naš unuk sišao sa sprata, jer je čuo da se nešto dešava. Njega su jednom udarili i vezali. Jadno dete bilo je izbezumljeno. Sve su nas držali zarobljene u jednoj sobi – prepričava drhtavim glasom ona.

Kada su uvideli da u kući nema novca, pitali su gde je zlato, za koje su, kako veli ona, tačno znali gde stoji.

- Suprug i ja smo 20 godina radili u Švajcarskoj. Kupovali smo unucima narukvice, dukate, lančiće i sve smo to čuvali za njih. Od kada ih je majka pre sedam godina napustila, podredili smo život njima, zato smo i oklevali da kažemo gde je nakit.

Izbezumljeni, počeli su, dodaje ona, da prete kako će ih sve unakaziti, i kako će povrediti i njihovu unuku koja je u Nišu.

- Onda je jedan od njih zaurlao da mu nađemo peglu i tada je krenula agonija. Uključio je u struju i počeo da me prži njome po telu. Najpre mi je vrelu peglu stavio na ruku, zatim na nogu… pa, opet na ruku. Trpela sam misleći da će odustati, ali kada su zapretili da će unuku napraviti ožiljak koji će nositi ceo život, suprug je rekao: "Daj im zlato". Odvezali su me i ja sam ih odvela do sobe u kojoj je aktovka puna zlata. Skinuli su nam čak i venčane burme, sat, unuku su polomili laptop, odneli mobilni telefon – priseća se tragičnih momenata Julijana.

Komšije za primer



O porodici Obradović, komšije imaju samo reči hvale, te je celo selo uzrujano zbog svega što im se dogodilo.

Komšije za primer. Uvek tu da pomognu, radni i vredni ljudi. Dugo su bili u inostranstvu ali su dolazili, ma nećete u selu naći osobu koja će za njih reći nešto ružno – kaže komšinica.

Upali kroz prozor "na kip"



Maskirani razbojnici upali su, kako tvrde iz porodice Obradović, kroz prozor u prizemlju kuće, koji je bio otvoren "na kip". Oni dodaju i da ne znaju ko je mogao da ih opljačka i brutalno pretuče, ali i da je za ovaj nakit koji su posedovali znao tek mali broj ljudi.

