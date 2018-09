AKCIJA POLICIJE U SMEDEREVU I SUBOTICI: Uhapšen vlasnik turističke agencije, 37 miliona podigao pa zadržao za sebe!

BEOGRAD/SMEDEREVO - MUP je saopštio da je u Smederevu uhapšen D.M. (38) odgovorno lice firme "Blue travel world", koji je osumnjičen za poresku utaju, prevaru i falsifikovanje službene isprave.

Sumnja se da je D.M, od januara 2015. do kraja avgusta prošle godine, sa računa preduzeća "Blue travel word" neosnovano podigao više od 37 miliona dinara i zadržao novac za sebe, pa je na taj način izbegao da obračuna i uplati porez na ostale prihode od preko sedam miliona dinara, za koliko je oštetio budžet Srbije.

Takođe, kako se sumnja, D.M. je sa više osoba zaključio ugovore o turističkom putovanju u organizaciji agencija "Blue travel world" i "Blue travel plus", iako je znao da do putovanja neće doći.

Oštećeni su platili aranžman u celosti pre planiranog datuma putovanja, a osumnjičeni je na ovaj način sebi pribavio korist od skoro četiri miliona dinara. D.M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.



Takođe, u Subotici je policija podnela krivičnu prijavu protiv odgovornog lica u preduzeću "Sun&Sea" u tom gradu, osumnjičenog da je zloupotrebom položaja sebi pribavio imovinsku korist od oko sedam miliona dinara.



Sumnja se da je on ugovarao turističke aranžmane sa većim brojem građana, kao subagent turističkih agencija i primao uplate za ta putovanja. Tako prikupljeni novac nije uplaćivao na žiro račun svog preduzeća, već ga je zadržao i tako pribavio protivpravnu imovinsku korist od skoro sedam miliona dinara, za koliko je oštetio 23 građana i jedno preduzeće.

