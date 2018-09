POTRESNA ISPOVEST OCA TRAGIČNO NASTRADALOG STEFANA (26) SLAMA SRCA: Bio je sjajan mladić, svi su ga voleli na gradilištu! Umesto da ga ženim, sada mu spremam sahranu

Geometar Aca Šimunov (41) i jedan od poslovođa na gradilištu Stefan Dabetić (26) poginuli su juče oko 9.30 sati kada su pali sa 17. sprata kule B koja se gradi u okviru projekta "Beograd na vodi" u Savskom amfiteatru, u centru prestonice.

Milan Dabetić, otac poginulog Stefana, otkrio je da je njegov sin pre dva meeca dobio naslednika i da su sin i njegova nevenčana supruga krajem spetembra planirali krštenje i svadbu.

On je napomenuo da mu je sin bio vredan radnik i da je, iako mlad, za samo tri godine postao poslovođa i jedan od najodgovornijih ljudi u firmi.

"Nije što mi je dete, ali je bio sjajan mladić, vredan, maksimalno posvećen svom poslu i svi su ga na gradilištu voleli. Zbog toga je za samo tri godine rada uspeo neverovantno da napreduje i da dođe do toga da bude u prva tri čoveka svoje firme. Bio sam na gradilištu i samo su mi rekli da je pao i umro na licu mesta i da je u toku istraga", rekao je Milan.

"Siguran sam da je to jedino mogao da bude nesrećan slučaj, jer on nikada nije pio i bio je vrlo oprezan. Najtragičnije mi je što je moj Stefan pre dva meseca dobio sina, mog unuka. On i njegova devojka su osam godina zajedno i planirali smo na jesen da pravimo krštenje i svadbu. A sada ću umesto da ženim sina i krstim unuka da mu pravim sahranu", kroz suze je ispričao neutešni otac.

(Kurir.rs/Telegraf, Informer/Foto: Vladimir Šporčić, Printscreen Facebook)

Kurir

Autor: Kurir