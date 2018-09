DVOSTRUKI ŽIVOT BALKANSKOG ESKOBARA: Crnogorac se predstavljao kao Ivan Porše, živeo raskošno, trošio desetine hiljada evra i vozio samo najskuplje automobile!

Jovan Vukotić (38), vođa "škaljarskog klana", ne želi da bude izručen Grčkoj, kao ni rodnoj Crnoj Gori, već hoće da prizna krivicu za korišćenje falsifikovanog makedonskog pasoša i da za to krivično delo odsluži zatvorsku kaznu u Srbiji!



Kako Kurir saznaje, čim je iz turskog letovališta Antalije izručen Srbiji, on je na saslušanju u policiji rekao da želi da ostane u našoj državi.



- U toku su pregovori Drugog osnovnog tužilaštva i Vukotića o sklapanju sporazuma o priznanju krivice. Ukoliko nagodba bude postignuta, Vukotić neće biti pušten iz pritvora, već će najverovatnije odmah početi da služi kaznu, koja će biti zatvorska - otkriva izvor Kurira iz istrage.

Poternica

Inače, Vukotić se pred Višim sudom još uvek nije izjasnio o zahtevu za ekstradiciju Grčke, koja je za njim raspisala Interpolovu poternicu zbog sumnje da je bio vođa grupe koja je prošvercovala 135 kilograma kokaina koji je prošle godine zaplenjen u luksuznom dupleksu u letovalištu Varkiza, u blizini Atine.



U decembru prošle godine, kako je Kurir pisao, s kokainom čija je vrednost procenjena na preko 15 miliona evra uhapšen je Matija Matijašević iz Vrbasa. Grčka policija, kako su preneli mediji, tada je krenula u potragu za misterioznim čovekom po imenu Ivan, koga su odmah nazvali i "balkanskim Eskobarom". Navodno, oni sumnjaju da pošiljka od 135 kilograma koja je zaplenjena nije celokupan tovar kokaina, već da je on iz Južne Amerike u Grčku prošvercovao pola tone kokaina.



- Posle hapšenja Srbina u Varkizi pronađene su rukom pisane beleške, na kojima je upisano i ime "Ivan". Odmah je počela potraga za njim. Istraga je pokazala da je "balkanski Eskobar" zapravo Jovan Vukotić, koji je prošle nedelje uhapšen u turskom letovalištu Antaliji - preneli su mediji.

Spisak klijenata Droga za visoko društvo U akciji hapšenja Martina Matijaševića, za koga se veruje da je bio desna ruka Jovanu Vukotiću u Grčkoj, policija je pronašla i spisak sa 31 osobom, najverovatnije kupcima droge od ove kriminalne grupe. Rezultati istrage pokazali su da je droga završavala u rukama grčkog džet-seta. - Svedok čiji se identitet čuva iz bezbednosnih razloga navodno je doveo do hapšenja Matijaševića i razotkrivanja Vukotića. Posle hapšenja kod Matijaševića su pronađena četiri mobilna telefona, a on je odbio da odgovori i na jedno pitanje. Rekao je samo svoje ime i prezime - preneli su izvori iz istrage. Prema njihovim rečima, na jednom od telefona pronađen je softver za praćenje brodova na kojima su bili tovari kokaina, koji su iz Perua stizali u Evropu.

Život u raskoši

O njegovom životu u Atini, prema onome što je otkriveno, mogao bi da se snimi film.



- Živeo je raskošno i trošio desetine hiljada evra. Predstavljao se kao Ivan, biznismen koji ima ozbiljne firme u Švajcarskoj i Hrvatskoj, ali i kancelarije u drugim državama, koje je često obilazio. Vozio je isključivo nove, skupe automobile, zbog čega su ga u Atini zvali i Ivan Porše. Živeo je isključivo u luksuznim vilama, od kojih nijedna nije imala manje od 500 kvadrata, a svaka je imala i bazen. Posećivao je najaktuelnija mesta, klubove i restorane. U visoko društvo početkom prošle godine uveo ga je jedan biznismen iz Srbije, iako je izbegavao mesta na kojima se okupljaju njegovi zemljaci, možda zbog toga da ga neko ne bi prepoznao - preneli su grčki portali.



Posle hapšenja Vukotića u Antaliji ispostavilo se da je po Evropi putovao koristeći makedonski pasoš na ime Georgije Andonov, koji je, po sopstvenom priznaju na saslušanju, kupio upravo u decembru prošle godine.

U društvu naučnika

Biolog mu pronašao stan

Kad se doselio u Atinu, srpski Eskopar, kako su još nazivali Jovana Vukotića, tragao je za luksuznim nekretninama, koje je želeo da iznajmi, ali i kupi. Navodno, u jednom lokalu u kom je često sedeo i pio piće upoznao je poznatog biologa s Glifade. Upravo on, verujući da je Vukotić bogati biznismen, pomagao mu je da nađe agente za nekretnine. On mu je, navodno, pomogao da nađe i stan u letovalištu Varkiza, u kom je pronađen kokain.

- Poznati biolog je saslušan u istrazi, ali je utvrđeno da on zaista nema veze s drogom, već da je "Ivana" upoznao u kafiću na Glifadi, kao i da su se dugo družili, ali da ništa nije znao o njegovim poslovima. Posvedočio je i da je Ivan nestao posle pronalaska stana u Varkizi - preneli su izvori iz istrage.