JEZIVA ISPOVEST ŽENE IZ VARVARINA KOJU JE SILOVAO BRAT: Došla sam kod njega da se ugrejem! Odjednom je zaključao vrata i rekao mi da hoće da vodi ljubav sa mnom

Borivoje S. (60) iz Donjeg Katuna kod Varvarina uhapšen je zbog sumnje da je u nedelju uveče u svojoj kući silovao rođenu sestru Boricu S. (54), nakon čega je uhapšen i upućen na psihijatrijsko posmatranje.



Kako saznajemo, osumnjičeni Borivoje S. je osoba s posebnim potrebama koja od rođenja ima poteškoće u razvoju. Njegova sestra Borica ispričala je za Kurir da je bila napastvovana, tvrdeći da njen brat nikad ranije ništa slično nije ni pokušao da uradi.



- Borivoje je bolestan rođen, ali ovako nešto nisam mogla ni da zamislim da može da uradi. U nedelju uveče sam otišla kod njega, jer u mojoj kući, koja se nalazi u blizini, nije radio šporet. Oko 22 sata Borivoje je zaključao vrata i rekao da hoće da vodi ljubav sa mnom - priča za Kurir potresena Borica.



Ona kaže da je nakon te izjave bila potpuno šokirana.



- Pokušala sam da mu objasnim da to ne ide, da sam mu sestra. Odvraćala sam ga, molila sam ga da izbije to iz glave, ali on na to nije obraćao pažnju. Rekao mi je da će to uraditi milom ili silom. Pretio mi je da će me zaklati ako ne budem ćutala. U tom trenutku, pred sobom nisam videla svog brata, već neku osobu koja je delovala kao životinja koja je na sve spremna - priča u dahu Borica S.



Sagovornica Kurira dodaje da se Borivoje potom bacio na nju.



- Otimala sam se koliko sam mogla, ali on je fizički dosta jači od mene. Dok mi je skidao odeću, branila sam se, ali me je na svaki moj pokret udario šakom po glavi. Grebao me je po rukama, a ogrebotine su mi još vidljive. Nisam imala snage da se odbranim od njega. Plakala sam i molila ga da me pusti, ali nije slušao. Kad je uradio to što je naumio, obukla sam se i pobegla kroz prozor - objašnjava napastvovana žena.



Kako nam je rekla, slučaj je odmah prijavila policiji i njen brat je uhapšen.



- Odveli su ga. Ne znam šta mu je bilo i zašto je to uradio. Užasno se osećam, a trebalo je da u sredu slavimo slavu - kaže nesrećna Borica, napominjući da je njenom bratu pre izvesnog vremena dodeljen staratelj.

Ima staratelja

Poslat na posmatranje Borivojev staratelj R. S., koji mu je inače i dalji rođak, za Kurir kaže da je na to pristao u saradnji sa Centrom za socijalni rad i da nije bio u obavezi da bude s njim 24 sata.

- Moje je bilo da mu obezbedim normalne uslove za život, jer on u kući nije imao ni struju ni vodu, a ni grejanje. Uspeo sam sve to da mu završim. Vodio sam računa o tome da ima hranu, da ga vodim kod lekara, on ni zdravstvenu knjižicu nije imao. Do sada nije bio agresivan i ne znam zašto je to uradio. Kako sam čuo, priznao je sve i rekao da se kaje, kao i da ne razume zašto je to uradio - kazao je R. S.

(Kurir.rs/Jelena Rafailović/foto: ilustracija)

Autor: Kurir