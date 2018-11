FILMSKI OBRT! UBIO GAZDU, PA TUGOVAO SA RODBINOM I RASPITIVAO SE KO JE UBICA: Došao kasno u firmu, slagao da mu je neko umro a onda ispalio 2 metka u glavu i ZAKLJUČAO GA!

Savo Gačanin, vlasnik pogrebnog preduzeća iz Užica koji je ubijen 14. januara, svom ubici poverovao je da ima smrtni slučaj u porodici i zato ga je pustio u prostorije svoje firme gde ga je ovaj usmrtio sa dva metka.

A da situacija ovog slučaja koji je mesecima bio najveća misterija Užica bude još bizarnija - ubica se mesecima nakon zločina raspitivao kod Gačaninove porodice da li znaju ko ga je ubio!

Pod sumnjom da je ubio pogrebnika, deset meseci posle zločina, uhapšen je V. B. (31) iz Prijepolja koji živi u Užicu, a istog dana u šake policije pao je M.Č. (32) iz Užica, bivši radnik Gačaninove firme koji je sve vreme znao ko mu je ubio bivšeg poslodavca.

foto: Zoran Šaponjić

V.B. se na dan ubistva, priča izvor iz Gačaninove porodice, pojavio u pogrebnom preduzeću "Konkordija" rekavši da mu je neko preminuo od rodbine i da će doći kasnije da se dogovore oko usluge.

- Oko 21 sat ponovo je došao, a Savo mu je, verujući da dolazi kao mušterija, otvorio vrata. U jednoj od prostorija gde se nalazi pogrebna oprema, a koja se nalazi iza aluminijumskih vrata, ubica je sačekao da mu Gačanin okrene leđa a zatim mu dva puta pucao u glavu. Pre nego što je pobegao zaključao je vrata - kaže naš izvor.

Zbog hitaca ispaljenih iz malokalibarskog pištolja iz neposredne blizine – jednog u potiljak, drugog u uvo – rane od metaka nisu bile primećene prilikom pregleda Gačaninovog tela pa se mislilo, s obzirom da je bio srčani bolesnik, da je umro prirodnom smrću.

Tek pošto je po nalogu Višeg javnog tužilaštva odrađena obducija pokazalo se da je Gačanin ubijen.

foto: Privatna Arhiva

Inače, kaže isti izvor, Gačanin je V. B. nešto ranije prodao autuomobil za 3.500 evra, a dogovor je bio da mu ovaj dug izimiri u nekoliko delova. Po dogovoru njih dvojice jedna od rata trebalo je da bude isplaćena 15. januara.

"Saučesnik mesecima ćutao, radio kod nas i krao nas"

Na M. Č. koji je uhapšen pod sumnjom da je znao za pripremanje krivičnog dela, kao i da je ubistvo počinjeno, Gačaninova porodica je mnogo ogorčenija nego na ubicu.

- Savo je za V. B. govorio da je dobar momak i znao je da je automobil koji mu je prodao on već preprodao. M. Č. je bio radnik naše firme, Savo ga je gledao kao da mu je najrođeniji. A on mu je dva puta ukrao po 500 evra. Savo je to znao, ali nije hteo da ga prijavi policije jer je M. Č. bio na uslovnoj slobodi i čekalo ga je dve i po godine zatvora. Čitavih 40 dana posle ubistva M.Č. je ostao u našoj firmi, pravio se da tuguje za Savom, iako je znao ko mu je gazdu oterao u grob. Na dan sahrane on je Savovo telo prevezao do groblja, bio mu na sedmodnevnom pomenu, bio uz nas pretvarajući se da tuguje - nastavlja naš izvor.

"Ubica se raspitivao kod nas ko je ubio Savu"

Od njega i potvrda priče koja je do sada bila samo nezvanična – 15. januara, kada je pronađeno pogrebnikovo telo, nije zatečena njegova torbica u kojoj je nosio novac. Osim toga nestalo je još novca koji se nalazio u stanu iznad prostorija pogrebnog preduzeća.

- Skoro smo sedeli sa M. Č. i po ko zna koji put razgovarali o zločinu. Nedavno smo slučajno u gradu sreli V. B. koji se raspitivao na koga sumnjamo da je ubio Gačanina. Mi smo mu rekli da verujemo da je zločin počinio neko sa strane, ni ne sluteći da pričamo sa ubicom - dodaje sagovornik iz Gačaninove porodice.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Užicu juče je odredio pritvor V.B. zbog sumnje da je počinio teško ubistvo.

M.Č. kome je takođe određen pritvor tereti se za neprijavljivanje i pripremanje krivičnog dela, neprijavljivanje krivičnog dela i prikrivanje.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir

Autor: Kurir