IMALI SU SVE, ALI ONDA JE KRENULO PO ZLU! Mladen je mislio da je ubio Violetu, pa je presudio sebi! Jezivi detalji porodične drame kod Svrljiga

Mladen Milijić (66) iz Svrljiga preminuo je u Kliničkom centru u Nišu, nakon što je popio otrov. Pre tog tragičnog događaja on je nasrnuo na suprugu Violetu (46), istukao je i popio otrov u staji, ali je pre toga pomislio da je mrtva.

Ovaj nesrećni slučaj se dogodio na Aranđelovdan, 21. novembra u porodičnoj kući u Niševcu. Dok je ona hranila živinu, njemu je nešto „prepuklo“ u mislima i počeo je da je udara i bode vilama jer je želeo zajedno da skončaju. Ipak, savest mu nije dozvolila da toliko povredi ženu koja je prošla sa modricama i ubodima koji je nisu usmrtili. Kada je naneo povrede on je otišao u staju i popio otrov „Monosan“.

Prevezen je kasnije u niški Klinički centar, ali mu nije bilo spasa.

- Imamo prijavljen slučaj da je nakon nasilja u porodici, muškarac popio otrov i da je izdahnuo. Žena je tom prilikom zadobila lake telesne povrede, rečeno nam je u policiji.

U selu muk među komšijama koji ne mogu da veruju da se ovaj radan, vredan i pošten čovek odlučio na ovakav čin.

- Oni su u Niševcu bili dobrostojeća porodica. Imali su sve, od stoke preko vioća do dobrog roda na njivama. Onda je on oboleo od prostate i još nekih bolesti. Umislio je da će da umre. Nije bio nasilan svih ovih meseci, ali ta pomisao na smrt mu je skroz preobrazila psihu. Morali su da rasprodaju krave da bi se on lečio, prodali su još neke domaćinske stvari samo da bi se on

izlečio, ali đavo je odneo svoje. Odlučio je da ubije i ženu i sebe jer su znatno osiromašili. Bolest ga je oprhvala – kaže jedna od bliskih komšijka juče u kući dok se čekalo da njegovo telo stigne iz Niša do Niševca.



Kako nezvanično saznajemo, Mladen je vilom za seno napao svoju suprugu, a kada je ona pala i izgubila svest, on je mislio da je ubio, a zbog čega je popio neku vrstu otrova.

Iako je ovo učinio, supruga Violeta ga ne okrivljuje i priča o tome koliko je bio dobar kroz brak i koliko je vodio računa o domaćinstvu i sinu jedincu.

