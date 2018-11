ZORICA JE SEDELA U PARKU USRED NOĆI U PIDŽAMI: Tada je komšiji rekla JEZIVU stvar, a sada se bori za život nakon što je muž iskasapio!

Zorica je pre nekoliko dana sedela na klupici u ulici. Usred noći po ovom mraku izašla je iz kuće u pidžami jer ju je Slobodan ponovo tukao. Toliko puta je bežala od njega i vraćala se, žao mi je što se poslednji put vratila...

Ovako priča komšinica Zorice Stanisavljević (46), koju je njen nevenčani suprug Slobodan Belegišanin (53) u utorak oko 17 sati nožem ubo dva puta u njihovoj porodičnoj kući u Novoj Pazovi. U kući u Ulici Ratka Pavlovića došlo je do svađe između Slobodana i Zorice, koji su živeli sami. Nakon kraće prepirke, Slobodan je iz kuhinje posegnuo za kuhinjskim nožem i krenuo ka svojoj supruzi sa kojom ima tri odrasle ćerke.

- Slobodan je Zoricu ubo nožem u grudi, a zatim drugi put u leđa. Teško povređenu ženu u svesnom stanju ekipa Hitne pomoći iz Nove Pazove odvezla je u KBC Zemun. Nasilnik je ubrzo uhapšen - kaže izvor.

Zorica je u kritičnom stanju i lekari se bore za njen život.

- Pacijentkinja se trenutno nalazi na odeljenju intenzivne nege, još uvek je rano za bilo kakve prognoze - rekli su juče iz KBC Zemun.

Belegišanin je uhapšen, a slučaj se tretira kao ubistvo u pokušaju. Kako saznajemo, u ovoj porodici do sada nije bilo prijava za nasilje. Međutim, komšije tvrde da je Slobodan Zoricu tukao i da je više puta na njihova vrata dolazila policija, kao i da su je pre samo dva dana videli izbačenu iz kuće.

- Tukao ju je pre neki dan, video ju je moj unuk koji se vraćao kući iz noćne smene kako sedi u ulici na klupici u pidžami. On se uplašio, prišao joj je i pitao je šta se dogodilo, a ona mu je odgovorila: "Onaj moj je poludeo". Sedela je u pidžami sama na hladnoći - priča komšinica iz ulice.

Samo nekoliko sati pre krvave drame komšinica je videla Zoricu u ulici.

- Javila se kao i uvek, ali bila je bleda i videlo se po njoj da nije dobro. Samo par dana pre toga bila je pretučena i sedela je na ulici i evo šta se dogodilo... - nastavlja komšinica.

Kako dodaje, razlog zbog kojeg je dolazilo do sukoba između Zorice i Slobodana su njegovi dugovi.

foto: Sonja Spasić

- Slobodan je kockar koji je bio u velikim dugovima. Novac je uzeo od zelenaša, koji su ga i tukli, ali i uznemiravali usred noći telefonskim pozivima.

On je išao u Rusiju da zaradi novac i jedan deo je slao Zorici da ima za decu. Međutim, ti zelenaši su zvali nju i ona je morala taj novac da im dam. Kada se Slobodan vratio ovde, otvorio je kafanu, ali to je ubrzo propalo zbog njegovog kockanja. Zatim su Zorica i on otišli u Švajcarsku zajedno da rade u nadi da će i tamo nešto zaraditi, ali vrlo brzo su se vratili. Zorica se ovde snalazila kako je znala i umela, prala sudove. Dok mu je majka bila živa, Slobodan je i od nje uzimao njenu penziju - nastavlja njena komšinica.

Slobodan je, tvrde komšije, govorio da će prodati njihovu kuću da bi vratio dugove. Govorio je kako će onda živeti kod Zoričine porodice, međutim ona nije htela da u svoju devojačku kuću donese taj problem i odbijala je to. Prema rečima komšinice, Zorica je Slobodana ostavljala, ali se i vraćala.

Ćerke su im, dodaje komšinica, otišle od kuće jako mlade. Dve su u braku, sve tri su zaposlene i prema rečima komšija, izrasle su u divne devojke. Slobodana ipak, dodaju komšije, ništa nije odavalo kao nasilnika. Na ulici se normalno pozdravljao i razgovarao sa meštanima. Takođe, Zorica je, i pored svega, uvek pozitivna, nasmejana i pedantna kao da nema nikakvih problema, dodaju komšije.

- Žao mi je Zorice jer nije imala normalno ni detinjstvo. Njen otac je bio alkoholičar i pričala mi je da su kao mali više spavali po kukuruzištima nego u kući - dodaje komšinica.

Kurir.rs/Blic

Kurir

Autor: Kurir