NATAŠA I MILOŠ SVUDA IŠLI ZAJEDNO, I NASTRADALI ZAJEDNO U DŽIPU SMRTI! Prijatelj u šoku: Video sam kako leže na asfaltu!

Miloš Nikolić (25) iz mesta Slanci kod Beograda i njegova devojka Nataša Belčević (21) iz Velikog Sela poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila protekle noći oko 3.10, kada se „džip čiroki“ brzinom od 170 kilometara na sat zakucao u autobus gradskog prevoza! U stravičnoj nesreći su povređeni vozač autobusa i kondukterka, koji su nakon pružene lekarske pomoći u bolnici pušteni na kućno lečenje.

Nastradala Nataša je bila jedinica, roditelji su je dugo čekali, dok je mladić sa bratom pomagao bolesnim roditeljima. Policija je tokom uviđaja uzela izjave očevidaca, koji su rekli da je autobus iz Višnjičke ulice skretao na Mirijevski bulevar na zeleno svetlo, kada su iz pravca grada velikom brzinom dojurila dva džipa.

Jedan je uspeo da prođe, a drugi, u kojem je bio zaljubljeni par, zakucao se u autobus po sredini, odbacio ga i bukvalno se obmotao oko bandere. Mladi par je na mestu ostao mrtav, a tela su iz vozila izvlačili vatrogasci. Policija je, osim izjava, tokom uviđaja uzela i snimke sa sigurnosnih kamera kako bi utvrdila šta se tačno dogodilo. Autobus i džip, kojem je brzinometar nakon udarca ostao zaglavljen na brzini od 170 kilometara na sat, odvezeni su na vanredni tehnički pregled. Tela nastradalih poslata su na obdukciju, gde bi trebalo da se utvrdi da li je Miloš, eventualno, vozio pod uticajem alkohola.

Kako se nezvanično saznaje, jedan od očevidaca nesreće rekao je da je video kako su se dva džipa trkala od nekadašnjeg restorana „Tri bika“ prema Karaburmi. On je izjavio da je drugi džip nakon nesreće na trenutak stao, pogledao ka olupinama, a zatim nastavio dalje.

U mestu Slanci, odakle je Miloš, tokom jučerašnjeg dana vladala je velika tuga. Ispred lokala koji su držali Miloš i njegov brat okupili su se njegovi prijatelji i pokušavali da uteše brata.

- Milanu nije dobro, loše se oseća otkako je saznao da mu je brat Miloš nastradao. Sad razmišljam kako će ovu tragičnu vest primiti njegova sestra, koja je trudna, a mislim da je devetom mesecu. Odmah nakon tragedije smo otišli do mesta udesa. Ma tuga - odmahujući glavom priča Milošev prijatelj.

On je rekao da je Miloš sa bratom brinuo o roditeljima i da se nije libio nikakvog teškog posla kako bi zaradio koji dinar.

- Milošev otac ima dijabetes i zbog toga je ostao bez noge. Majka im radi na pijaci i prodaje zeleniš, koji bere sa ono malo zemlje što imaju. Miloš je znao da dokupi robu na Kvantašu, pa doveze majci, koja je sve to prodavala na nekoj od gradskih pijaca. Ovo pričam da ljudi shvate ko je bio Miloš i na koji način je došao do automobila. On i njegov brat su uzeli u zakup lokal fudbalskog kluba, malo ga sredili i otvorili nešto kao kafić. Miloš je znao da ide po drva, ribolov na Dunavu, ma sve što treba da bi zaradi, i tako je uštedeo i kupio sebi džip u kojem je sa Natašom stradao. Njih dvoje su se mnogo voleli i ona je više bila kod njega nego kod roditelja. Oni su svuda išli zajedno - reko je Milošev drug brišući suze.

Nekoliko kilometara dalje, u Velikom Selu, ispred Natašine kuće okupljaju se komšije, prijatelji, ali im vrata niko ne otvara. Oni komentarišu kako je samo njena majka obaveštena o tragediji i da je ona otišla da potraži supruga, koji radi, kako bi mu saopštila da su ostali bez jedinice.

- Natašu su roditelji kasno dobili jer su imali nekih problema i zbog toga su je čuvali kao malo vode na dlanu. Nisu je razmazili. Nataša je studirala matematiku, ili tako nešto, a pored toga im je i pomagala. Video sam je baš to veče pre tragedije. Ona i Miloš su baš bili raspoloženi, znam da su odvezli da li druga, da li drugaricu na Dorćol, pa je trebalo da prespavaju kod njega. Nepun sat kasnije su nas obavestili da su nastradali i svi smo otišli do mesta tragedije. Video sam kako leže na asfaltu prekriveni belim čaršafom - rekao je Natašin prijatelj.

Vozač autobusa nije kriv

Autobus koji je učestvovao u udesu je vozio na noćnoj liniji 32N, od Trga republike do Višnjice. Kako je ovo bio poslednji polazak u 3.0 iz Višnjice do centra grada, autobus je bio potpuno prazan i u njemu su samo bili vozač i kondukterka. Prema rečima zaposlenih iz privatne firme za koju je vozač autobusa radio, on nije skrivio nesreću.

- Džip se kretao velikom brzinom, što je vozač i izjavio policiji. Direktno se zakucao u naše vozilo. Vozač autobusa je regularno na semaforu krenuo na zeleno svetlo, kada se iz donje ulice pojavio džip. Sve se desilo u trenutku, nije bilo šanse da ga na neki način izbegne - rekli su iz privatnog prevoznika .

