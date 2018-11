NOVI DETALJI LIKVIDACIJE NA DUŠANOVCU: Mitrović ubijen u redovnoj šetnji, PUCAČ MU ZNAO NAVIKE, koristio prigušivač! Kamere otkrivaju ubicu!?

Predrag Mitrović (49), koji je pre dva dana ubijen u Kolubarskoj ulici na Dušanovcu, nedaleko od kuće u kojoj je živeo, bio je na odsluženju jednogodišnje kazne kućnog zatvora uz elektronski nadzor. Na ovu kaznu osuđen je zbog nedozvoljenog posedovanja oružja.

Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija rečeno je da je Mitrović kaznu počeo da izdržava u julu ove godine i da je trebalo da ona istekne u maju naredne, pošto je u nju uračunato vreme koje je tokom 2013. proveo u pritvoru, kad je uhapšen zbog dela za koje je kasnije i osuđen.

Takođe je saopšteno da je on u trenutku kad je ubijen bio u dozvoljenoj šetnji od dva sata, i to u periodu od 15 do 17 sati. To je, kako naglašavaju iz Uprave, pravo na koje osuđeni na kućni zatvor ima u skladu sa Zakonom o izvršenju vanzavodskih sankcija. Po Zakonu i osuđeni koji kazne služe u zavodima imaju pravo na boravak od najmanje dva sata na svežem vazduhu.

Mitrović je ubijen pošto je je na njega ispaljeno više hitaca. Istraga će utvrditi da li je bio jedan napadač ili više njih, kao i koji su motivi napada. Prema nezvaničnim informacijama, on pre ove kazne nikada nije bio osuđen ni za jedno drugo krivično delo, pa ni za nedozvoljenu trgovinu narkoticima, kako je u prvom trenutku moglo da se čuje.

Onaj ko je pucao na Mitrovića dobro je znao njegovo kretanje, tačnije znao je koji period tokom dana mu je bio omogućen da provodi van kuće. Pošto je likvidacija izvršena oko 17 sati, ubica je čekao da se ovaj vrati iz uobičajene dvosatne šetnje. Prema prvim informacijama, niko nije čuo pucnjavu, zbog čega se sumnja da je u likvidaciji korišćeno oružje sa prigušivačem. U kući je bila njegova supruga.

Kamere otkrivaju ubicu

Nedaleko od kuće u kojoj je Mitrović živeo su policijska stanica, Dom zdravlja i pijaca. Nadležni organi proveravaju da li u okolini ili na nekoj od kuća u komšiluku ima kamera koje bi mogle da pomognu u rasvetljavanju ovog zločina.

