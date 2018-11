JEZIVO! ŽENA ČEKALA MUŽA PA PREKO KAMERE VIDELA KAKO GA UBIJAJU: Ko je Predrag Mitrović Pereca, likvidiran na Dušanovcu? IZAŠAO NA SAT VREMENA PA UPUCAN ISPRED KUĆE

Supruga Predraga Mitrovića (49), zvanog Pereca, koji je u petak ubijen u sačekuši ispred svoje kuće u Kolubarskoj ulici na Voždovcu, gledala je likvidaciju muža, nezvanično saznaje Kurir.



Naš izvor otkriva da je Mitrovićeva supruga u vreme ubistva bila u njihovoj porodičnoj kući, ispred koje se dogodilo ubistvo, i da je očekivala da se muž vrati, pošto je prethodno izašao.

- Mitrović je svakog dana od 15 do 17 sati imao dozvoljene šetnje, pošto je bio u kućnom zatvoru, gde je služio kaznu od godinu dana zbog nedozvoljenog oružja. I u petak oko 15 sati on je izašao iz kuće. Pošto je njegova supruga očekivala da će se vratiti u 17, bacila je pogled na monitor, na kom su oni pratili dešavanja sa sigurnosnih kamera koje imaju na kući. Ona je videla na monitoru kako njen suprug stiže ispred kapije u svom "renou", a odmah iza njega je primetila još jedan auto. Nekoliko sekundi kasnije, neko je iz tog automobila zapucao, a sve to je snimila kamera sa njihovog video-nadzora. Nesrećna žena bila je ispred monitora i sve to gledala - kaže naš izvor i dodaje da je ona vrisnula i odmah istrčala.

- Zgranuta i uplašena, dozivala je supruga, ali on je bio mrtav - kaže naš sagovornik i dodaje:



- U toku je provera video-snimaka koje su kamere tog dana zabeležile. Oni mogu biti ključni dokaz u rešavanju slučaja. Inače, porodica Mitrović ima čak tri kamere za video-nadzor na kući, a jedna snima ulicu. Upravo je ta kamera, kako se sumnja, snimila ubistvo.

Kako saznajemo, ubijeni Pereca je od jula 2018. bio u kućnom zatvoru.



- To je jedina kazna na koju je on bio osuđen. U pritvoru je 2013. godine proveo nekoliko meseci, pošto je policija kod njega pronašla ilegalni pištolj i upravo zbog toga je osuđen i sada je služio kaznu - kaže sagovornik.



Prema njegovim rečima, očigledno je da je ubica znao da Mitrović svakog dana ima dva sata slobodno i da ih koristi kako bi otišao iz kuće.

- On je svakog dana u 17 sati morao da bude ispred kuće. Ubica je to znao, pa je izabrao baš taj momenat da ga likvidira - objašnjava sagovornik.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Bio u dozvoljenoj šetnji



Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija rečeno nam je da je Mitrović u vreme ubistva bio na dozvoljenoj šetnji u trajanju od dva sata - od 15 do 17 časova.

- To je pravo koje ima svako osuđeno lice, u skladu sa zakonom, kao što i lica na izdržavanju zatvorske kazne imaju pravo na boravak na svežem vazduhu u trajanju od najmanje dva sata - rečeno nam je u Upravi.

