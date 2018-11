BRUTALNO PRETUKLI MENADŽERA NOĆNOG KLUBA U KRAGUJEVCU! Rekao sam im u 5 da je fajront, a oni su me udarali PESNICAMA, FLAŠAMA I STOLICAMA! Lokal je bio pun krvi (UZNEMIRUJUĆI FOTO)

Kriminalna grupa iz naselja Aerodrom prebila je menadžera noćnog kluba "Dva goluba" D. A. (44). Prema njegovim rečima, grupa od sedam-osam huligana došla je u noćni folk klub, naručivala muziku, maltretirala goste.



- Kada sam im oko pet sati ujutru rekao da je fajront da klub do tada ima radno vreme, udarili su me flašom i napali. Onesvestio sam se od udaraca a tukli su me stolicama, pivskim flašama, nogama rukama. Nos mi je polomljen imam složenu operaciju u utorak. Glava mi je skroz isečena, imam desetak kopči, dobro je da se nisam ugušio u krvi. Ceo lokal je bio krvav, sav je demoliran- priča eksluzivno za kurir D. A.

Huligani su išamarali i konobaricu, a zatim polmili kasu. Policiji ima imena napadača i za napad se sumnjiče N.J. A.J., i još nekoliko njih. I svedoci događaja su prijavili napadače koji nisu pohapšeni.



Prema izvoru iz policije ova kriminalna grupa je suprotstavljena ekipi iz "Volpea" a sumnjiči se takođe sa pucnjave, poslove sa drogom, reketiranja, zelenašenje...

Ovim slučajem nastavljena je serija terora kriminalnih grupa građana Kragujevca koja je posle kulminirala brutalnim kasapljenjem boksera Jovice Lešnjaka (24). U poslednjih šest meseci u Kragujevcu i Aranđelovcu dve tinejdžerke su se predozirale ekstazijem, bivša glumica pronađena je mrtva, dok je ubijen MMA borac Radoš Joksimović (27).

