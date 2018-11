VOĐA NAVIJAČA SA 15 KRIVIČNIH PRIJAVA POD NOVOM ISTRAGOM: Lurč falsifikovao potpis lekara da odloži robiju?!

Dražen Dragaš (35), zvani Lurč, jedan od vođa navijača Crvene zvezde koji je osuđen na godinu dana zatvora zbog prodaje marihuane, pod novom je istragom zbog sumnje da je odlazak na robiju odlagao falsifikovanom lekarskom dokumentacijom, saznaje Kurir.



Kako naš izvor otkriva, istraga je pokrenuta pošto je Prvi osnovni sud, koji je nadležan za njegov odlazak na robiju, u julu posumnjao da dokumenta koja dostavlja, kako ne bi otišao na robiju, nisu originalna.

Ortopedske povrede

- Prvi put na odsluženje kazne trebalo je da se javi u februaru ove godine, ali je on, uz molbu za odlaganje robije, dostavio lekarski izveštaj Kliničkog centra Srbije, klinike za Ortopediju, na kom je potpis poznatog doktora i u kom se navodi da je lošeg zdravstvenog stanja. Sud je prihvatio nalaz lekara i odložio mu odlazak u zatvor. Izveštaj istog lekara priložio je i u maju, kada mu je sud odlazak na robiju odložio za jul. Međutim, ni tada se nije javio u zatvor jer je ponovo, uz molbu za odlaganje, dostavio dokumentaciju - otkriva izvor Kurira upućen u istragu.

Kriminalni dosije

Hapšen više puta

Dražen Dragaš odranije je poznat policiji, pošto je, prema navodima medija, protiv njega od 2003. do sada podneto najmanje 15 krivičnih prijava zbog nasilničkog ponašanja, prodaje droge, razbojništva, kao i držanja oružja. On je bio ranjen i 2005. godine. Osim što je istaknuti vođa navijača, on je bio i član skupštine kluba sa Marakane.



Kako navodi, nadležni Prvi osnovni sud tada je prvi put posumnjao u izveštaje lekara koje je ovaj vođa navijača dostavljao kako bi tražio odlaganje odlaska na odsluženje kazne od godinu dana zatvora.



- Sud je kontaktirao s Kliničkim centrom kako bi zatražio dopunu nalaza i mišljenja lekara i tada se posumnjalo da je dokumentacija falsifikovana, kao i potpis lekara - otkriva naš sagovornik.



Kako kaže, pretkrivični postupak je pokrenut i, ukoliko se dokažu sumnje da je reč o falsifikatima, Dragaša čeka novi krivični postupak, ali i odlazak na robiju bez odlaganja.



- Novi poziv za odlazak na robiju mu još uvek nije uručen, ali je poslednja molba koju je podneo u julu odbijena. Ukoliko se na dan kada mu bude naloženo da se javi ne bude pojavio na zatvorskoj kapiji, za njim će policija raspisati poternicu - objašnjava sagovornik.

Ranjen u butinu

Vođa navijača, podsetimo, poslednji put se pominjao u medijima u julu prošle godine, kada je pod nerazjašnjenim okolnostima ranjen u Beogradu. On se tada, prema nezvaničnim informacijama, sam "audijem" dovezao do Urgentnog centra i zatražio pomoć, pošto je pogođen u desnu butinu. Međutim, iako je policija tada verovala da on zna ko je pucao na njega, odbio je saradnju.



- Najverovatnije je upravo na osnovu povrede koju je tada zadobio falsifikovao dokumentaciju i tražio odlaganje - kaže naš izvor.

(Kurir.rs/Danijela Jovanović/foto Marina Lopičić, Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir