ĆURUVIJA JE UBIJEN ZBOG MILOŠEVIĆA! Bivši načelnik UKP: Policija utvrdila da je naručilac Rade Marković!

Dragan Kecman ispričao da su operativne informacije do kojih je došao ukazivale da je iza likvidacije stajala Državna bezbednost



Dragan Kecman, bivši načelnik Uprave kriminalističke policije, izjavio je juče, svedočeći pred Specijalnim sudom u Beogradu, da je radeći na slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije policija došla do saznanja da je u ubistvu učestvovala Državna bezbednost.



On je tvrdio da su informacije ukazivale da je naručilac likvidacije bivši načelnik DB Radomir Marković i naveo da je njegov zaključak bio da je Ćuruvija ubijen zato što je bio označen kao "državni neprijatelj broj jedan, koji radi protiv države i porodice Milošević".



- Došli smo do operativnih saznanja da su u izvršenju učestvovali optuženi Ratko Romić i Miroslav Kurak, kao i da je organizator Marković - rekao je Kecman.

Odgovarajući na pitanja odbrane i okrivljenih zbog čega niko od njegovih kolega koji su saslušani, uključujući i bivšeg načelnika UKP Rodoljuba Milovića, kao ni svedoka iz DB tokom postupka koji je došao do samog kraja, nije izneo ovakve navode, on je rekao da "nisu znali ono što on zna jer je informacije zadržavao za sebe".



- Saslušali smo najmanje 500 svedoka, a one za koje nismo verovali da govore istinu poligrafski smo testirali. Znam da su neki svedoci ovde govorili da smo ih pritiskali, ali to nije tačno - rekao je on.



Na pitanje da li je policija uzela u obzir izjavu Branke Prpe, koja je pokojnog Luku Pejovića prepoznala kao mogućeg izvršioca, Kecman je rekao da je taj pravac istrage odbačen.



- Ovo je sigurno životno delo ovog svedoka da optuži nas, državu i Miloševića - rekao je posle svedočenja Dragana Kecmana Radomir Marković, a njegovo svedočenje kao neistinito odbacili su i optuženi Ratko Romić i Milan Radonjić, kao i njihovi branioci.

(Kurir.rs/J. Spasić)

