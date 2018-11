OGLASILI SE RODITELJI UBIJENOG BAKARI HENDERSONA! Trebalo je da Srbi dobiju doživotnu kaznu, zar u Grčkoj ŽIVOT VREDI TAKO MALO!

Ne možemo da verujemo da u Grčkoj jedan ljudski život vredi tako malo, poručili su roditelji Bakari Hendersona, Amerikanca ubijenog na Zakintosu u tuči za koju su osuđena petorica Srba i Bosanac koji ima britansko državljanstvo!



Bakarijevi otac i majka su izjavili da su veoma razočarani nakon izricanja presude kojom su Srbi u četvrtak osuđeni na zatvorske kazne od pet do 10 godina zbog nanošenja teških povreda, dok su dvojica mladića oslobođeni optužbe, a Bosanac dobio 15 godina.



- Razočarani smo odlukom suda i ne možemo da verujemo da u Grčkoj jedan život vredi tako malo - rekli su roditelji Bakarija Hendersona, Džil i Fil američkim medijima.



Iako im se optužnicom na teret stavljalo teško ubistvo, za je koje prema grčkim zakonima zaprećena kazna doživotnog zatvora, oni su osuđeni za krivično delo nanošenje teških telesnih povreda.

Roditelji preminulog Hendersona, koji su od početka dolazili u Grčku i pratili suđenje, razočarani su odlukom suda u Patri.



- Gubitak našeg voljenog Bakarija na tako brutalan način je samo po sebi pakao. Nadali smo se i molili da će pravdi služiti devet okrivljenih koji će biti osuđeni na doživotni zatvor, međutim, smatramo da je grčki sud napravio propust kada je izrekao ovakve kazne - rekla je Bakarijeva majka Džil novinarima okupljenim ispred suda u Patri.

foto: EPA

Ona je još dodala kroz suze da su jako razočarani i da ne mogu da poveruju da u Grčkoj jedan ljudski život vredi tako malo, kao i to da je neverovatno da nekoga prebiješ do smrti a da za to ne odgovaraš.

Lokalni mediji preneli su da su osuđeni zadovoljni svojom kaznom, te da su se u sudnici grlili, bacali "koske" jedni drugima i smejali nakon što je ona izrečena, preneo je CBS.

Najvišu kaznu dobio je Dušan Ranković od 10 godina zatvora, Miloš Ilić, Stefan Stojanović i Nemanja Ristić dobili su po devet godina zatvora, kao mlađi punoletnici, dok je Miloš Senić dobio pet godina zatvora.

foto: Printscreen Facebook, Printscreen YouTube

Amir Omardžić, engleski državljanin bosanskog porekla, osuđen je na 15 godina zatvora.

Ranije tog dana dvojica mladića iz Srbije Nenad Jovanović i Sinišša Petrović, koji su se branili sa slobode i terete se za učestvovanje u tuči, oslobođeni su optužbe.

Podsećanja radi, Amerikanac Bakari Henderson (22) iz Teksasa brutalno je pretučen prošle godine na Zakintosu ispred jednog noćnog kluba. On je ubrzo podlegao povredama, a za to delo su osumnjičeni jedan Grk, sedam Srba i Britanac poreklom iz BiH.

Kako su ranije pisali tamošnji mediji, do tuče je došlo zbog "selfija" sa jednom konobaricom.

