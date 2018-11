OTKRIVENO ČIJI JE AUTOMOBIL U KOJEM JE LIKVIDIRAN PREDRAG MITROVIĆ PERECA: Posle brutalnog ubistva na Dušanovcu saznali čime se bavio!

Predrag Mitrović Pereca (49) koji je izrešetan u petak oko 17 sati na parkingu ispred svoje kuće na Dušanovcu, ubijen je u automobilu koji je navodno držao u zalogu dve godine u poslovima zelenašenja.

Tek posle veštačenja automobila marke reno u kojem je likvidiran Mitrović, otrkiveni su detlaji o poslvima kojima se bavio ovaj član zvzedraske kriminalne grupe koju je predvodio Miša Nojman.

"Automobil je u vlasništvu Dragana K. iz Kruševca, a kako se ispostavilo on je Pereci dugovao određenu količinu novca još iz 2016. godine. Kako nije imao da mu vrati, Mitrović je počeo sa pretnjama, da bi zatim oduzeo automobil držeći ga u zalogu", tvrdi izvor Blica.

Inače, prema saznanjima ovog lista, Pereca je bio poznat policiji kao čovek koji se dugo bavio zelenašnjem i trgovinom narkotika na međunarodnom nivou.

Mitrović je bio osuđivan zbog nanošenja teških telesnih povreda, kao i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Protiv njega je podneto više krivičnih prijava, navodi izvor lista.

Žena gledala kako ga ubijaju

Supruga Predraga Mitrovića, gledala je likvidaciju muža, nezvanično saznaje Kurir.



Naš izvor otkriva da je Mitrovićeva supruga u vreme ubistva bila u njihovoj porodičnoj kući, ispred koje se dogodilo ubistvo, i da je očekivala da se muž vrati, pošto je prethodno izašao.

- Mitrović je svakog dana od 15 do 17 sati imao dozvoljene šetnje, pošto je bio u kućnom zatvoru, gde je služio kaznu od godinu dana zbog nedozvoljenog oružja. I u petak oko 15 sati on je izašao iz kuće. Pošto je njegova supruga očekivala da će se vratiti u 17, bacila je pogled na monitor, na kom su oni pratili dešavanja sa sigurnosnih kamera koje imaju na kući. Ona je videla na monitoru kako njen suprug stiže ispred kapije u svom "renou", a odmah iza njega je primetila još jedan auto. Nekoliko sekundi kasnije, neko je iz tog automobila zapucao, a sve to je snimila kamera sa njihovog video-nadzora. Nesrećna žena bila je ispred monitora i sve to gledala - kaže naš izvor i dodaje da je ona vrisnula i odmah istrčala.

