BIO JE DROGIRAN, A ONDA JE USTAO I POČEO DA PESNICAMA UDARA BEBU: Zastrašujuća ispovest majke koja je gledala kako joj muž ubija dete! Leonora je jecala i gušila se, umrla mi je na rukama...

Milena Ibraimović (19), nevenčana supruga Ferdija Jašarija (22) iz Zemuna, koji je u sredu uhapšen zbog sumnje da je ubio njihovu petomesečnu bebu Leonoru, smogla je snage i u potresnoj ispovesti za Kurir ispričala kako je Ferdi nasmrt pretukao bebicu.



Očajna majka kaže da je njen pakao počeo 22. novembra, kada je Ferdi uveče došao kući drogiran.

Milena Ibraimović foto: Vladimir Šporčić

- Bio je nadrogiran i odmah je legao da spava. Leonora je počela da plače oko 21 sat. On je počeo da viče da ga užasno nervira detetov plač. Pokušavala sam da smirim ćerku, ali uzalud. Onda je Ferdi ustao i počeo da joj lupa šamare i da je udara pesnicom po glavi i grudima. Vikala sam na njega, molila ga da je pusti, ali me je jako odgurnuo. Ta drama je trajala nekoliko minuta. Molila sam boga da malena prestane da plače kako bi on prestao da je udara - kaže Milena.

Ferdi, Milena i Leonora foto: Facebook

Kako kaže, čim je otac prestao da udara bebu, uzela ju je u naručje.



- Dala sam joj da jede i zaspala je. Oko tri sata ujutro se probudila. Bila je žuta u licu, jecala je i teško disala. Ferdi me je nekako pustio da je odvedem kod lekara, ali mi je zapretio da ni slučajno ne kažem da ju je on tukao. Rekao mi je da će ubiti i našeg jednogodišnjeg sina ako ga prijavim policiji - plačući prepričava majka.



Milena kaže da joj je ćerkica preminula na rukama u bolnici.

foto: Sonja Spasić

- U bolnici nisu hteli odmah da nas prime. Rekli su mi da nemaju pedijatra. Molila sam ih bar da joj daju kiseonik, jer se dete gušilo, ali niko nije hteo da me sluša. Otišla sam do prijavnice i zvala policiju, misleći da ću ih tako naterati da nešto preduzmu. Dok sam čekala lekarsku pomoć i policiju, dete mi je umrlo na rukama - kaže naša sagovornica i dodaje da je nakon toga s policijom otišla kući.



Očajna majka objašnjava da su lekari iz zemunske bolnice samo konstatovali smrt i da je telo preneto na obdukciju.

foto: Sonja Spasić

- Kada sam stigla kući sa inspektorom, tamo me je dočekao Ferdi sa sinom. Inspektor je pitao ko je on, a Ferdi je rekao da mi je komšija. Policajac je poverovao, a ja nisam smela ništa da kažem. Plašila sam se da će mi ubiti i drugo dete - priča ona i dodaje:



- Ovo nije bio prvi put da nas Ferdi sve maltretira, ali i da bije Leonoru. Prvi put ju je udarao kada je imala četiri meseci. Vikala sam na njega i pokušavala da spasem dete, ali on je i mene tukao. Nisam smela da ga prijavim jer je pretio da će nas sve pobiti. Morala sam da ćutim i da svima kažem da je dete imalo gušenje. Duša me boli za mojom Leonorom. Iz glave mi ne izlaze batine koje je tako mala dobila od svog oca.

Otac monstrum se brani

U mene je ušao đavo

Ferdi Jašari uhapšen je 28. novembra i juče je, kako nezvanično saznajemo, na saslušanju kod tužioca rekao da ne zna zašto je pretukao bebu.

- Dete se probudilo i počelo da plače. U mene je ušao neki đavo. Udario sam joj tri šamara i dva puta pesnicom. Ne znam zašto sam to uradio - rekao je, navodno, između ostalog Jašari, nakon čega mu je određen pritvor od 30 dana i tereti se za teško ubistvo.

Obdukcija

Povrede deteta

Prema nepotvrđenim informacijama, beba je imala brojne povrede po telu, među kojima su serijski prelom rebara, krvni podlivi na obe ruke, glavi i licu. Pored toga, na detetovom telu je otkriven i stari serijski prelom rebara, što je svakako dokaz da nesrećno i nemoćno dete nije prvi put trpelo očeve batine. Afrodita Jašari, majka oca monstruma, kaže za Kurir da je za smrt unuke saznala u ponedeljak, dok je bila u Nemačkoj.

