ALEKSANDAR JE IZGUBIO OBOJICU SINOVA NA EKSKURZIJI, A DOKRAJČILA GA JE PRESUDA OKRIVLJENIMA: 15 minuta pre utapanja čuo sam se sa Stefanom! Muči me samo jedno pitanje, s njim ležem i budim se!

Aleksandar Petrović iz Rače, otac Stefana (14) i Nikole (13), koji su se pre dve godine utopili na Srebrnom jezeru, ogorčen je što je i nakon ponovljenog suđenja Osnovni sud u Velikom Gradištu izrekao gotovo minimalne kazne optuženima za ovu tragediju.



Ovaj sud je, podsetimo, direktora OŠ "Karađorđe" Zorana Jovanovića i trenera Miloša Gajića, u čijoj su organizaciji dečaci bili na jezeru, osudio na uslovnu kaznu od godinu dana zatvora, koja neće biti izvršena ukoliko naredne dve godine ne učine novo krivično delo.

Odgovornost

Istom presudom na kaznu od dve godine zatvora osuđeni su Milanka i Dragan Stanković iz Niša, koji su dečacima iznajmili pedaline s kojih su pali u vodu i utopili se. Prethodnom presudom koju je ukinuo Apelacioni sud vlasnicima pedalina izrečene su iste kazne, dok su direktor škole i trener osuđeni na godinu dana kućnog zatvora.



- Ogorčen sam jer je kazna direktoru smanjena, a on je imao najveću odgovornost i trebalo je da dobije najveću kaznu. Deca su njemu poverena. Ako sud smatra da životi moje dece vrede toliko, zaista ne bih imao ništa lepo o njima i njihovom radu da kažem - kazao je za Kurir nesrećni Petrović, napominjući da će uložiti žalbu na presudu.



Od stravične tragedije prošle su dve godine, ali kako kaže otac, bol za izgubljenim sinovima ne jenjava.



- Teško nam je. Preteško. Svaki dan ležem u krevet i budim se samo sa jednim pitanjem - da li je moguće da se tako nešto dogodilo. Sećam se tog jutra kad sam ih odvezao na utakmicu. Nisam znao gde će sve ići. Niko nam nije rekao! Znao sam samo da idu da igraju fudbal - objašnjava otac prisećajući se tog kobnog dana i dodaje:

Loše iskustvo

- Ne znam zašto su tamo svraćali jer su na tom jezeru već imali loše iskustvo ranije. Stefan mi je pričao da su se deca, kada su bili na ekskurziji, pogurala i da je jedan dečak pao u vodu. Srećom, bilo je plitko, pa su ga odmah izvukli. Zašto su opet tamo išli, nije mi jasno. To je pitanje koje me muči - kaže Petrović.



Prema njegovim rečima, možda je zbog tog iskustva Stefan tog dana i odlučio da uđe u vodu da izvuče brata.



- Sigurno je mislio da je voda plitka. On je upravljao pedalinom, a Nikola je sedeo na ivici i upao u vodu. Videvši to, Stefan je povikao: "Ljudi, pomagajte, Nikola se davi!", skinuo je stvari sa sebe i skočio u vodu. Siguran sam da nije znao koliko je duboko i da je u vodu ušao samo da pomogne svom bratu - priča potreseni otac i dodaje da se sa Stefanom poslednji put čuo 15 minuta pre utapanja.

Direktor škole

Terao decu da lažu?

Aleksandar Petrović objašnjava da je direktor škole dobio otkaz posle tragedije.

- U početku je bio s nama, pružao nam podršku da bismo se lakše suočili s bolom, ali je kasnije prekinuo svaki kontakt. Čuo sam da je, kada je suđenje počelo, obilazio decu i tražio im da menjaju iskaze. Verujem i da je to tačno, jer su deca zaista kasnije menjala iskaze. Neka rade šta hoće, ne znam kako će izaći na kraj sa svojom savešću, ako je uopšte ima. Direktor je bio vođa i organizator puta, on je imao najveću odgovornost. Da je svoj posao radio kako treba, do tragedije ne bi došlo - iskren je Petrović.