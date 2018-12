KURIR NA LICU MESTA! IZRICANJE PRESUDE U TOKU: Darko Šarić KRIV! On ne prisustvuje, tražio da ga ne dovode u sud!

BEOGRAD - Specijalni sud u Beogradu danas je izrekao presudu Darku Šariću i ostalim optuženima za šverc 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u zapadnu Evropu.

Sudija Siniša Petrović proglasio je Darka Šarića krivim.

1 / 6 Foto: Vladimir Šporčić

Izricanje presude Darku Šariću, zakazano za 10 časova, malo je kasnilo zbog ogromne gužve ispred suda. Inače, Darko Šarić jutros ne prisustvuje izricanju jer, kako je rečeno, nije želeo da ga dovode u sud. Podsetimo, on nije prisustvovao ni izricanju prve presude.

Inače, prvom presudom, koju je ukinuo Apelacioni sud i naložio novo suđenje, Šarić je bio osuđen na 20 godina zatvora.

foto: Vladimir Šporčić



Sudsko veće danas bi, osim presude, trebalo da saopšti i da li će Šariću biti ukinut pritvor ili će on do pravosnažnosti presude ostati iza rešetaka.

foto: Vladimir Šporčić

Podsetimo, u završnoj reči pred presudu tužilaštvo je tražio da se Pljevljaku izrekne maksimalna kazna od 40 godina zatvora, dok su odbrana i optuženi zatražili da budu oslobođeni.

foto: Vladimir Šporčić

- Tužilac nije ponudilo nijedan dokaz protiv mene. On me lažno optužuje, i to po principu što izrekneš veću laž, to ona jače odjekne. On manipuliše podacima, laže, izvlači iz konteksta - rekao je Darko Šarić u završnoj reči, u kojoj je tražio oslobađajuću presudu.

(Kurir.rs/J. Spasić/Foto: Vladimir Šporčić/Dado Đilas)

Kurir

Autor: Kurir