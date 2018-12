NOVINARA IZ GROCKE POKUŠALI DA SPALE U ROĐENOJ KUĆI: Monstrumi su stigli u gluvo doba noći, ubacili dva Molotovljeva koktela, a zatim PUCALI NA VRATA DA MILAN NE BI MOGAO DA IZAĐE!

Novinar portala Žig info iz Grocke Milan Jovanović izjavio je danas da je uveren da je razlog napada koji je doživeo, i u kojem mu je izgorela cela kuća, isključivo njegovo pisanje, jer se inače nikom nije zamerio.

Jovanović je posle napada rekao da su nepoznate osobe u toku noći ubacile Molotovljev koktel, nakon čega su pucale na ulazna vrata njegove kuće, kako ne bi mogao da izađe.

Jovanović je dodao da je ranije dobijao pretnje zbog pisanja za taj portal u vezi sa izgradnjom kanalizacije u Vrčinu, kao i zbog tekstova o zloupotrebama predsednika opštine Grocka.

Kako je naveo, do sada se dva puta pisanim putem obraćao i predsedniku Aleksandru Vučiću, kao i ministarki pravde Neli Kuburović.

On je naveo da ga taj napad neće zaustaviti.

"Neću prestati da pišem o lopovima i o mafiji, pa neka me ubiju", rekao je Jovanović i dodao da je bitno da su životi sačuvani, iako je izgubio sve što je u životu stekao.

Jovanović se nada da će snimci sa kamera komšijske kuće pomoći policiji, koja još uvek vrši uviđaj, u pronalaženju napadača. On dodaje i da se na snimcima jasno vide dve osobe sa kapuljačama.

Novinar: Tužilaštvo obavešteno o o pretnjama, nismo dobili odgovor

Jedan od urednika informativnog portala Žig info iz Grocke Željko Matorčević izjavio je danas da su i on i njegov kolega Milan Jovanović kojem je noćas zapaljena kuća, u više navrata prijavljivali pretnje tužilaštvu u Beogradu ali da im niko nikada nije odgovorio da li je istraga sprovedena niti da li je bilo nekih rezultata.

U izjavi agenciji Beta, Matorčević je podsetio da su novinari tog portala i ranije dobijali pretnje nakon pisanja o aktivnostima lokalne samouprave po pitanju gasifikacije a da je on bio i pretučen u oktobru.

On je potvrdio da je njegov kolega Jovanović u toku noći napadnut u svojoj kući i da su i on i supruga srećno uspeli da izbegnu teže posledice. Prema njegovim rečima, oko 3.30 posle ponoći napadači su stigli u dva automobila i sa dva molotovljeva koktela zapalili njegovu kuću, garažu i automobil.

"Čuli smo se telefonom pre dva sata kada je izašao iz bolnice. Sreća pa je njegova supruga primetila da se nešto dešava, inače su mogli da se poguše od dima. Pušteni su kući, ali im je sve izgorelo u požaru. Morao je čak i pantalone da pozajmi od komšije", rekao je Matorčević.

Govoreći o pretnjama koje su dobijali, Matorčević je rekao da su još u julu tužilaštvu preneli da su dobili pouzdane informacije od jednog čoveka da se "okuplja ekipa" koja ima zadatak da im naudi na neki način kako bi ih zaplašila i kako bi ih sprečila da se i dalje bave svojim poslom, odnosno da istražuju malverzacije.

Reč je o čoveku koji je navodno trebalo da bude vozač u jednoj od tih ekipa i koji nije mogao da učestvuje u tome već ih je o svemu obavestio i nakon toga emigrirao iz Srbije.

"Uredno smo prijavili te pretnje Drugom tužilaštvu u Beogradu, ali do danas nam niko ništa nije odgovorio na to", rekao je on.

MUP: Istražujemo okolnosti požara u Grockoj

Zamenik načelnika Policijske stanice Grocka Radosav Šćekić izjavio je danas da policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je došlo do požara u garaži M.J. (68) u tom mestu, kojeg je opisao kao bivšeg pripadnika MUP-a "koji je izjavio da sada piše tekstove za jedan lokalni portal".

"Policiji je rano jutros prijavljeno da je, iz za sada nepoznatih razloga, došlo do požara u garaži kuće koja je vlasništvo M. J. a koji se nakon toga proširio i na prizemlje kuće. Vatrogasci su lokalizovali požar u kome su izgoreli prizemlje kuće, garaža, kao i automobil koji se nalazio unutra", naveo je u pisanoj izjavi Šćekić.

On je dodao da je supruga izjavila da je čula i pucnje i potvrdio da je policija ispred garaže pronašla čauru.

"O svemu je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo po čijem nalogu policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog dogadjaja i razlozima izazivanja požara", dodao je on.

