JOŽEF KIŠ JE POKUŠAO DA NAPLATI DUG,ALI TADA JE POČEO NJEGOV PAKAO: Dužnik ga već 13 godina maltretira, a SADA SU MU ZAPALILI KAPIJU!

Kiš Jožef, iz Sombora, poznat u kraju jer poseduje radnju za rezervne autodelove, je čovek koji je od, naizgled, jednostavne i uobičajene kupovine automobila došao do toga da mu je od 2003. godine do današnjeg dana život ugrožen, kao i život i zdravlje njegove porodice.

Od kada je 2003. platio preko 16 hiljada evra izvesnom Z.K. iz Sombora, a ovaj mu nije predao automobil za koji je dao novac, Jožef je pokrenuo postupak pred Sudom za naplatu duga, a onda je usledio pakao u njegovom životu. Direktne pretnje, napadi, kamenovanje njegove radnje autodelova, i sinoć nešto nakon ponoći čak je zapaljena i kapija njegove porodične kuće, što se može okarakterisati i kao pokušaj ubistva. Za sve ovo vreme, Jožef Kiš traži zaštitu od države, ali čini se bezuspešno, piše CIK.

Sve je počelo kada je još 2003. Jožef Kiš namerio da kupi autobomil od Z.K. iz Sombora, platio mu 16.500 evra za kupovinu, a Z.K. koga svi u gradu znaju da trguje automobilima, nije Kišu za taj novac predao automobil. Jožef Kiš je bio primoran da svoja prava ostvari pred Sudom.

Presuda

„Ovaj haos u mom životu traje od kada je počeo proces pred sudom, ima 13 godina od tada. Dobio sam presudu, a pretnje Z.K. su tad postale sve jače. Pogotovo se pogoršalo onda kada je došlo do plaćanja, kada je na osnovu presude Z.K. morao da mi vrati novac. Nakon presude se pojavio u mojoj radnji i pitao me kako mislim da naplatim dug? Ja sam rekao da ja to neću sigurno raditi, a pogotovo ne nasilan način koji je svojstven njemu. Na to mi je rekao da ukoliko vidi bilo koga i samo jednom na svojim vratima u vezi sa dugom, da će mi zagorčati život“, skoro u suzama, nakon sinoćnjeg incidenta, prepričava Kiš šta je sve do sada doživeo.

Odmah nakon pokretanja sudskog postupka protiv Z.K. usledile su ozbiljne i stalne uvrede i pretnje. Z.K. je Kiša prvo vređao psovkama i rečima na nacionalnoj osnovi, govorio da će mu „supruga tražiti njegove delove po zgradi“ i slično. Uvrede i pretnje su praćene svakodnevnim dolaskom Z.K. u radnju Kiša gde bi provodio duže vreme.

„Dolazio je u nekoliko navrata u moju radnju, posmatrao i osmatrao prostor, radnju i kuću. Pokušavao je da se sazna i raspita se da li je radnja osigurana. A onda je i direktno pretio da će je zapaliti ukoliko nastavim da tražim ono što je moje“, rekao je Kiš za CIK.

Zbog ovakvog ponašanja prodavca automobila Jožef je ugradio u radnji kamere u nadi da će to obeshrabriti Z.K. od nastavka sa pretnjama. Međutim, i pored toga što je na osnovu snimaka kamera ugrađenih u radnju Z.K. u krivičnom postupku dobio meru zabrane približavanja, agonija nije prestala, već je Z.K. samo pojačao napade koji su sada dostigli nivo životne bezbednosti Kiša i njegove porodice.

Zapaljena kapija

Sinoć, nešto nakon ponoći , zapaljena je kapija porodične kuće Jožefa Kiša, verovatno kao još jedno od upozorenja da odustane od svojih prava i nastavi da živi u strahu i po volji nasilnika koji njegov, i živote njegove celu porodice drže u u psihičkoj i fizičkoj izolaciji. Komšiluk je bio prestravljen nesrećom, a supruga Jožefa ne zna ni sama više šta da radi, kaže da su posvuda paljevine, cigle, lom.

„Oni su ciljano samo našu kuću polili benzinom i zapalili. To je očigledno da su hteli sve da nas ugroze u kući, i svi jesmo ugroženi. Ne znam više ni šta će komšije da misle, da smo mi svi nenormalni kada nam to rade, kada nas svakodnevno maltretiraju“, kaže supruga Jožefa Kiša.

Da je reč o istom nasilniku, ili nalogodavcu napada, koji već u nekoliko navrata ugrožava sigurnost Kiša, može se utvrditi prvenstveno iz video zapisa kamera koje su postavljene u radnji za autodelove, gde se vidi da uvek trojica istih ljudi, sa kapuljačama bacaju kamenice na radnju i njen izlog, i sada pale okućnicu.

Iako već godinama sledi procedure i traži zaštitu države protiv Z.K. čini se kao da je sistem zaštite građana neučinkovit, jer su se uvrede, pretnje i napadi koje je Kiš trpeo sve ovo vreme, samo intenzivirale do te mere da Kiš više nije u mogućnosti da vodi normalan život.

U svojoj potrazi za pomoć, od zamenika osnovnog javnog tužilaštva Sombor, Kiš je dobio dobronameran savet da oprosti dug Z.K.-u koji je u međuvremenu narastao na iznos od 35 hiljada evra. Uplašen i sada već ozbiljno ugroženo psihičkog stanja Kiš je čak bio spreman da to uradi samo kako bi nastavio da živi svoj život, međutim branilac Z.K., ni pored toga, nije verovao da će uznemiravanja prestati.

„Z.K. mi je pretio čak da ukoliko pokušam prinudno da naplatim ono što mi duguje da će me, kako je ,,zadužiti za duplu sumu kod trećih lica“, kao i ,,da će mu povaditi zube naživo“, očajan prepričava Kiš.

Kako Kiš za CIK kaže pretnje su prešla u nekom trenutku i na dela, pa mu je u nekoliko navrata kamenovana radnja.

„Kada sam počeo pre nekoliko meseci da potražujem novac preko agencije koja se time bavi, a sve do sada od straha nisam to činio, Z.K. mi je rekao da slobodno počnem da biram grob i venac koji želim. Do sada mi je kamenjem nekoliko momaka, koje verujem da je on poslao, razbilo čak tri puta po nekoliko izloga, od kojih jedan košta barem 12 hiljada dinara. Poslednjeg puta razbio mi je sedam takvih stakala, i ja više nemam novca da to popravljam“, žali se Jožef.

Kako objašnjava, dani su mu se već godinama sveli na to da od jutra do mraka boravi u radnji i onda ide pravo kući, konstantno u strahu da će ga Z.K. ili neki njegovi ljudi presresti.

Dugi niz godina straha, mimo toga što je Z.K. pred sudom proglašen krivim za krivično delo ugrožavanje sigurnosti, pretvorio se, paradoksalno, u ni manje ni više zatvor za Jožefa Kiša. Nažalost, nezaštićen i pod stalnim pritiskom i pretanjama skoro 15 godina, Kiš je suočen sa ozbiljnim zdravstvenim posledicama.



Bolest

Naime, sada se Jožef Kiš leči na odeljenju neuropsihijatrije u bolnici u Somboru, ali i pored te nesreće ne odustaje od svoje borbe.

Trenutno je u toku postupak u kom se bori za naknadu štete koju mu je Z.K. prouzrokovao svojim ponašanjem. Međutim, odmah nakon pokretanja sudskog postupka usledila su dva nova napada na Kiša i njegovu porodicu a koji su prekoračili granicu pretnji.

U novembru, tačnije 15.11.2018. godine, u toku radnog vremena, a potom i šestog i sedmog decembra ove godine, u večernjim časovima prozori njegove radnje rezervnih delova za automobile, su kamenovani i u celosti razbijeni. To je vidljivo i na fotografijama koje slede, a do kojih je redakcija CIK došla.

Kulminacija nasilja desila se, kako smo već naveli, i juče nakon ponoći, kada su nasilnici zapalili kapiju Jožefove kuće. On se pita, kao i komšije koje su takođe doživele neprijatnost i bile ugrožene ovim incidentnom, šta je još potrebno da se desi da bi neko zaustavio Z.K. i nasilnike i zaštito život Jožefa Kiša i njegove porodice?!

„Ja sam prijavio ovaj slučaj nadležnim institucijam, i verujem da će nadležni organi preduzeti neophodne mere da se izvršioci pronađu i da će biti sankcioisani“, zaključuje Jožef Kiš.

