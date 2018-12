ISPOVEST MAJKE UHAPŠENOG DANIJELA ŽAKIJA IZ MARKOVCA: Moj sin nije silovao sestre! Sve je izmišljeno u školi!

Ne verujem da je moj Danijel silovao mlađe sestre! Boli me što je iza rešetaka jer smatram da je sve ovo nesporazum iza kojeg stoji dečja nesmotrenost, neodgovornost i laž. Želim samo da se probudim iz ovog košmara. Nadam se pozivu koji će stvari promeniti nabolje...



Ovako u ispovesti za Kurir govori Katarina Žaki (43) iz sela Markovac kod Vršca, majka Danijela Žakija (21), koji je uhapšen zbog sumnje da je više puta silovao svoje dve rođene sestre ometene u razvoju - Milicu (5) i Antonelu (15).

Ćerka izmislila

Potresena Katarina, koja živi u trošnoj i oronuloj kući sa čak sedmoro dece, kaže za naš list da sumnja u krivicu svog sina. Ona smatra da je njena ćerka Antonela zverski čin verovatno izmislila, a potom o tome pričala u specijalnoj školi koju pohađa.

- Moja ćerka je drugaricama u školi navodno govorila da ju je brat silovao. Tek posle godinu i po dana me je o tome obavestio zamenik direktora škole koju pohađa Antonela, a u koju je išao i Danijel. Nedugo zatim na vrata nam je zakucao radnik Centra za socijalni rad i odveo nas u stanicu u Vršcu na razgovor. Nisam imala šta da kažem jer nisam ništa znala - kaže za Kurir Katarina.



Prema njenim rečima, njene maloletne ćerke su odmah upućene u beogradski Institut za majku i dete na ginekološki pregled.



- Rezultati pregleda su pokazali da Milica i Antonela nisu silovane i da Danijel nije kriv. Moj suprug Pera je sada u Vršcu i razgovara o slučaju s advokatom. Nadamo se da će sve biti u redu i da moj sin neće ići na robiju - priča naša sagovornica.

Kako dodaje, na pitanje da li ih je stariji brat prisiljavao na seksualne odnose, devojčice su odgovorile kratko: "Nije".

Nije ih zlostavljao

- Pitala sam ih više puta, ali čini mi se da izbegavaju da o tome pričaju. Jednom prilikom su mi rekle da ih Danijel nije maltretirao niti na bilo koji način zlostavljao. Moj sin je ranije bio problematičan i često se svađao s članovima porodice. Lomio je stakla i stvari po kući, govoreći da je punoletan i da mu niko ništa ne može. Međutim, molim se bogu da nije kriv za ono što mu je napakovano - rekla je za Kurir majka uhapšenog Danijela Žakija.

Podsetimo, Danijel Žaki je optužen da je u kući u Markovcu duže vreme silovao maloletne sestre ometene u razvoju. Sumnja se da je za to koristio priliku kad nikog nije bilo kod kuće. Inače, on je juče saslušan i određen mu je pritvor do 30 dana.

Komšije

Nije loš, ali krade Komšije porodice Žaki iz Markovca kažu za Kurir da uhapšeni Danijel nije loš mladić, ali da je imao običaj da krade po selu.

- Javljao nam se često na ulici i delovao je prijatno. Čuli smo da je planirao da otputuje u Švedsku jer verovatno želi da tamo radi. Međutim, imao je lošu naviku - krađe. Voleo je da od meštana krade stvari i da ih potom skladišti ispred kuće u kojoj živi - pričaju žitelji Markovca.

