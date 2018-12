ON JE HAMEROM DIVLJAO PO BEOGRADU: Udarao vozila, otkinuo semafor, pa se zabio u trafiku!

Policija intenzivno traga za Alexandrom Oliverom Šotrom (39), britansko srpskim državljaninom i poznatim stend ap- komičarem, za koga se sumnja dajuče napravio haos u samom centru Beograda dok je divljao svojim "hamerom".

Tokom bahate vožnje, lakše je povređena žena zaposlena u trafici "Moj kiosk", koja se nalazi na uglu Palmotićeve i Svetogorske ulice, kada se muškarac crnim "hamerom" sa stranim tablicama zakucao u taj prodajni objekat, a potom pobegao.

Kako saznajemo, drama je počela oko 14 časova, kada je muškarac prvo pokosio semafor na uglu pomenutih ulica, a onda nastavio da divlja vozilom kroz Palmotićevu tokom koje je oštetio više parkiranih vozila.

- Velikom brzinom je proleteo kroz ulicu i, oborivši prvo semafor, udario u trafiku na uglu dok je radnica bila unutra. Kiosk je poptuno uništen, staklo je popucalo, proizvodi su popadali, a radnica je srećom prošla samo s povredom ruke - navodi izvor Kurira.

foto: Printscreen Instagram

Prema njegovim rečima, muškarac je potom nastavio da vozi kroz Palmotićevu, da bi se na kraju zakucao u betonsku kapiju ispred jedne kuće.

- Ne obazirući se na štetu koju je napravio udaravši u automobile i zdravstveno stanje radnice, manijak je nastavio da se velikom brzinom kreće uskim ulicma u centru grada. Na stotinak metara od kioska, on je udario u kapiju, a potom izašao iz automobila i pobegao. Treba ispitati da li je bio pijan ili je, možda, bežao - dodaje naš sagovornik

Povređena radnica ispričala je novinarima Kurira kako se incident dogodio.

- Sve se desilo u deliću sekunde. Sedela sam na stolici ne sluteći šta će uslediti. U jednom trenutku videla sam ogroman džip kako obara prvo semafor, a onda udara u trafiku, koja se od siline udarca pomerila pet metara od mesta na kojem je bila. Sokovi, cigarete i ostali proizvodi popadali su na mene. Nisam znala šta me je snašlo - rekla je za Kurir radnica.

Udes na Zelenjaku

Dva puta se zakucao u "volvo"

Borisav Ignjatović pozvao je juče redakciju Kurira i isprčao da je isti crni "hamer" koji je divljao po centru, prethodno njega udario dok je čekao na semaforu u Ulici carice Milice.

- On je stajao iza mene, da bi odjednom dodao gas i ukucao se u mene. Izašao sam napolje i video niskog ćelavog muškarca sa tamnim naočarima koji mi je rekao da je proklizao na snegu. Kazao je da će mi dati novac, samo da se vratim do auta. Čim sam seo u kola, on je krenuo u rikverc,udario u kola koja su bila iza njega, pa još jednom u mene. Potom je obišao celu kolonu i otišao ka Terazijskom tunelu. Na svu sreću sam povukao vrata od mog "volvoa" inače bi i mene pokosio - tvrdi Ignjatović.

On ističe da je o svemu obavestio policiju.

- Čekam patrolu da dođe, sve se izdešavalo pre udesa u Palmotićevoj. Radnik obezbeđenja jedne firme mi je rekao da je video da namerno dodaje gas i udara u mene - istakao je naš sagovornik.

Tužilaštvo dalo nalog U toku potraga Prvo Osnovno tužilaštvo u Beogradu izdalo je nalog policiji da identifikuje, pronađe, a zatim i odredi zadržavanje od 48 sati vozaču "hamera", koji je napravio karambol u centru Beograda. Policija je odmah pokrenula potragu po nalogu nadležnog tužilaštva.

Reagovanje Vesić: Grad će tražiti naknadu štete Zamenik gradonačelnika Goran Vesić reagovao je juče nakon incidenta. - Ovo divljanje hamerom pijanih i drogiranih vandala, koji očigledno ne znaju šta će sa parama i koje se dogodilo na uglu Svetogorske i Palmotićeve, nažalost, nije ni prvo, ni jedino u našem gradu. Divljajući, oštetili su i gradsku i privatnu imovinu. Čim policija pronađe ove vandale, Grad Beograd će ih tužiti za naknadu štete, pa će lepo da plate odštetu za uništen semafor i svu javnu imovinu - naveo je Vesić na svom Fejsbuk nalogu.

