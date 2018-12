AUTOBUS SMRTI: Pošao na očev grob, pa poginuo kod Nevesinja

Novosađanin Igor Kuzman (48) poginuo je juče u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Vrtič kod Nevesinja, kad je autobus kojim je putovao u Mostar sleteo s puta i prevrnuo se. U nesreći je poginula i putnica Ljiljana Boričić (66) iz Berana, dok je još 20 osoba povređeno.



Uzrok stravične nesreće su verovatno loši vremenski uslovi na putu, a kako saznajemo, autobus je u vlasništvu turističke agencije „Globturs“, čije je sedište u Hrvatskoj.

- Dve osobe su poginule, a jedanaest njih je lakše povređeno i pušteno nakon zbrinjavanja povreda na kućno lečenje, a jedna je zadržana u nevesinjskoj bolnici. Dve osobe koje imaju teške povrede transportovane su u bolnicu u Mostaru, a još dve u bolnicu u Trebinju - rekao je naš izvor upućen u istragu.

Kako Kurir saznaje, nastradali Igor Kuzman je na kobno putovanje pošao kako bi obišao očev grob.

- Igor je stanovao kod nas kao podstanar otkad je došao iz Hercegovine da studira u Novom Sadu, gde je i završio fakultet. Živeo je sam, nije se nikada ženio. Jako fin i kulturan čovek. Otac mu je umro i sahranjen je u Hercegovini. Rekao nam je da ide u Trebinje, kao i svake godine, na godišnjicu očeve smrti, a potom kod rođaka na slavu Sveti Nikola - ispričala je za Kurir starija Novosađanka koja je iznajmljivala Igoru stan.



U trenutku kad su reporteri Kurira razgovarali s njegovom gazdaricom, na vratima se pojavio i Igorov rođeni brat Olja Kuzman, koji živi u Zrenjaninu.

- Javili su mi za pretužnu vest. Došao sam do stana da uzmem bratovljevo odelo da odnesem. Svake godine u ovo doba on je išao u rodni kraj kako bi obišao tatin grob, tako da ćemo ga najverovatnije sahraniti pored oca. Igor je bio diplomirani mašinski inženjer i radio je kao profesor u srednjoj školi u Žablju. Bio mi je i više od brata. Shvatite me, stvarno ne znam šta bih više rekao, jer ovo je veliki šok za mene - rekao je očajni brat.



Jedan od putnika, koji je, na svu sreću, prošao bez povreda, po izlasku iz slupanog vozila novinarima je rekao da je autobus naišao na poledicu na putu i da se zbog toga prevrnuo.

- Poneo nas je led. Bilo je užasno. U autobusu je bilo dvadesetak putnika - rekao je šokirani čovek.



Kako prenose bosanski mediji, ovaj deo puta je inače veoma rizičan, a sneg i niske temperature pravili su probleme i prethodnih dana.

MESTO NESREĆE CRNA TAČKA

Saobraćajnice u istočnoj Hercegovini, a naročito put Nevesinje-Gacko, na kome se dogodila užasna nesreća, naročito su kritični u ovo doba godine zbog stalnih poledica - istakli su u medijima. - Hercegovinu je u subotu ujutru pokrila i magla jer vetra nije bilo. Sumnja se da je to uzrok strašne nesreće, ali policijski zvaničnici još uvek ne žele ništa da komentarišu do završetka istrage - navode mediji.

