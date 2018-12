POSLE DIVLJANJA HAMERA U BEOGRADU, POLICIJA TRAGA ZA ŠOTROM, A ON SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: Evo šta je jutros postavljeno na njegovom profilu (VIDEO)

Haven’t been to Serbia in a year 😂 glad to see the usual standard of journalism running strong in my beautiful motherland 💪🇷🇸 thank you #blic and your other fine publishing houses for all the libellous slander 😂 enjoy the freezing snow while I jet off to Thailand tomorrow lol - Oduvek sam voleo moju zemlju...kad bi se samo mogli vratiti eri kada korumpirani mediji nisu mogli tek tako da inkriminišu našu vladu i nevine gradjane sa njihovim otrovnim smećem. Merry Christmas ✌️

A post shared by @ l0liver on Dec 15, 2018 at 12:15pm PST