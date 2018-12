ZORAN TRAŽI ŽENU, POKAZUJE DA JE MAČO U SNAZI: Marjanović imitira Putina, evo koje je SKRIVENE PORUKE poslao kad je "ZAPUCAO"! (FOTO)

Zoran Marjanović, osumnjičen da je 2. aprila 2016. na nasipu Crvenka u Borči ubio suprugu, pevačicu "Granda" Jelenu Marjanović (33), serijom neobičnih fotografija, koje je okačio na Fejsbuk, želi da privuče pažnju, smatraju stručnjaci.



Najpoznatiji udovac u Srbiji je u nedelju na društvenoj mreži objavio slike iz svog dvorišta, na kojima u društvu ćerke Jane i psa izvodi razne akrobacije na snegu. Ništa ne bi bilo neobično da Zoran na tim slikama nije go do pojasa, samo u letnjem šorcu i čizmama, a ono što je posebno privuklo pažnju jeste opis iznad njegovih slika.

- Čisto da ne zaboravim godinama vežbane streljačko-takmičarske stavove - napisao je Marjanović iznad fotografije na kojoj polunag leži u snegu i simulira pucanje iz snajpera. Takođe, on je iznad fotografije na kojoj se grudva napisao: "Ajmo malo čeličenje, trebaće nam."

Osim ovoga, on je radio i sklekove u snegom zatrpanom dvorištu i tom prilikom je pokazao tetovaže na obe ruke, koje je najverovatnije uradio po izlasku iz pritvora.

Psihoterapeut Zoran Milivojević objašnjava da je ovakvo ponašanje Zorana Marjanovića jedna vrsta privlačenja pažnje.



- On je nesrećnim slučajem izbio u orbitu javnosti, svi su čuli za njega i znaju ko je on. Postao je i predmet interesovanja različitih žena. Posle zločina, on je postao poznat kao čovek čija je žena ubijena, on je sam sa malim detetom, pa su počele razne dame da mu se javljaju. On ovime poručuje da je nastavio normalan život, da je frajer, dostupan, i kao Putin - mačo u punoj snazi. Zoran šalje poruku da je bio u pritvoru, izašao i nastavio normalno i kvalitetno da živi. Sa jedne strane, on ima pravo na to. Reč je o osobi koja je od samog starta ekscentrična, čudna, još od onog video-klipa na kome kao dečak komentariše paranormalna iskustva - objašnjava Milivojević i nastavlja:

- Zoran je kao mali gurnut u javnost i ovo ponašanje je u skladu sa njim, kao i sa porodicom iz koje dolazi - zaključuje Milivojević.

Psihijatar Ivica Mladenović sličnog je mišljenja kao psihoterapeut Milivojević.

- Evidentno je da Marjanović traži ličnu promociju i publicitet. Ne usuđujem se da komentarišem drugačije, normalnost je ovde vrlo diskutabilna, pa ću se fokusirati na to da je ovo vid ličnog egzibicionizma - rekao je psihijatar Mladenović.



Značenje tetovaža

"Ne diramo te, ne diraj nas"

Zoran Marjanović je objasnio značenje svojih novih tetovaža. Rekao je da na vratu ima tetovažu reda zmajeva, koja simbolizuje pobedu Svetog Đorđa nad zlom aždajom. Ispod oka je istetovirao anđeosko krilo, koje predstavlja gubitak voljene osobe i neprolaznu tugu za njom. Na levom ramenu ima srpskog viteza koji životom brani pravoslavlje i neprijateljske strele koje ga promašuju, a na desnom ramenu ima srpski grb. Ispod njega je istetovirao škorpiona koji simbolizuje: "Ne diramo te - ne diraj nas", dok se u vrhu ruke nalazi taktička snajperska kočnica optičkog nišana.

Čudne fotografije

Selfi s groblja

Muž ubijene pevačice je i ranije imao običaj da svojim fotografijama šokira javnost. Tako je letos objavio selfi sa groba ubijene Jelene i to nedugo pošto je izlašao iz višemesečnog pritvora. Stručnjaci su i tada bili iznenađeni njegovim ponašanjem, koje je okarakterisano kao privlačenje pažnje.

Neposredno po Jeleninom ubistvu, u javnosti su se pojavile i fotografije na kojima Marjanović puca iz puške, ali i uči svog, tada maloletnog sina, da koristi oružje. On je tom prillikom objasnio da se godinama bavio streljaštvom.



