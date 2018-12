ŠOK PRIČA IZ ZAJEČARA! MALOLETNIK NAPRAVIO DETE DEVOJČICI (12), A SADA TVRDI: Volimo se, venčaćemo se i brinućemo o bebi!

Nakon što je zaječarska policija podnela krivičnu prijavu protiv D. Dž. (16) zbog sumnje da je obljubio devojčicu (12), saznalo se da je maloletnica u četvrtom mesecu trudnoće.



Protiv maloletnika je podneta prijava zbog sumnje da je počinio obljubu nad detetom i na teret mu se stavlja da je imao seksualne odnose s dvanaestogodišnjakinjom, koja je sada u drugom stanju. Međutim, on je na saslušanju tvrdio da su njih dvoje bili u emotivnoj vezi i da su oboje želeli da budu intimni, a njegovu priču je potvrdila i trudna devojčica.

Od maja zajedno

- Sve je bilo na dobrovoljnoj bazi. Mi se volimo i nastavićemo da živimo zajedno. Venčaćemo se čim nam zakon to bude omogućio. Ja ću se lično starati o ženi i detetu, bićemo porodica - navodno je rekao maloletnik na saslušanju.

Kako saznajemo, maloletni budući roditelji upoznali su se u maju ove godine preko društvene mreže Fejsbuk. Najpre su razmenjivali poruke, a potom su počeli i da se viđaju.

- Kad je devojčica ostala trudna, odlučili su da počnu zajednički život. Ona je dobrovoljno otišla iz roditeljske kuće i otpočela život s tinejdžerom u njegovoj kući - kaže sagovornik.



Iako su i devojčica i dečak tvrdili da su u emotivnoj vezi i da ona nije bila primorana na seksualne odnose, policija je podnela krivičnu prijavu protiv mladića.

- Ovde postoji krivično delo jer dečak ima 16 godina i spada u starije maloletnike - objašnjava izvor Kurira i dodaje da je u ceo slučaj uključen i Centar za socijalni rad.

Hraniteljska porodica

- Devojčica je, odmah nakon što smo saznali za slučaj, smeštena u hraniteljsku porodicu. Dečaka smo priveli i on je sve priznao, dodajući da će nastaviti da živi sa svojom izabranicom. On je nakon saslušanja u tužilaštvu pušten da se brani sa slobode. S obzirom na to da se radi o maloletniku, on eventualno može da bude upućen u vaspitno-popravni dom. U tom slučaju devojčica bi sama, bez ikakvih prihoda, morala da se brine o novorođenčetu, ako stručnjaci procene da ona može da zadrži dete - saznajemo od nadležnih.

Stručnjaci procenjuju

Zatraženo psihijatrijsko veštačenje

Kako nezvanično saznajemo, dečak, budući otac, ne ide u školu, a ni devojčica nije stekla osnovno obrazovanje. On radi povremeno fizičke poslove i nadniči.

- Zatraženo je psihijatrijsko veštačenje oba maloletnika kako bi se ustanovilo da li su oni sposobni da shvate šta su učinili. Nakon veštačenja ustanoviće se da li su dečak i devojčica mentalno i materijalno sposobni da se brinu o detetu. Ako bi nadležni preporučili da novorođenče ostane s majkom i ocem, verovatno bi se sve na tome i završilo. Međutim, ukoliko se ustanovi da dečak i devojčica ne mogu da se brinu o detetu, ono bi od njih bilo oduzeto i smešteno u hraniteljsku porodicu - objašnjava sagovornik.

