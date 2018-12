ŠOK INTERVJU! PRIJATELJ ĐORĐA BOŽOVIĆA: Dana Drašković je tražila od GIŠKE DA PREBIJE BATU ŽIVOJINOVIĆA! Nećete verovati ko je sve bio na SPISKU ZA BATINE! Otkriva sve i o TAJNOM SASTANKU na kome su bili vojni generali i Giškini prijatelji

Jovan Otašević, prijatelj Đorđa Božovića Giške iz mladosti, ispričao je u jednom intervjuu mnoge nepoznate stvari o Giški.

Priča počinje od 4. avgusta 1991. posle ubistva Belog...

Već posle ubistva Belog posle 4. avgusta sve do odlaska Giške na front, Giška se opraštao pred očima cele Srbije od života i najavljivao svoje ubice. Govorio je - Ja svoje dželate čekam sa osmehom. Ubiće me na frontu ali bolje da odem na front da me ubije neprijateljski metak nego da me ubiju na ulicama Beograda.

Imam dva dvogleda da gledam u neprijatelje a sedam dvogleda nosim da gledam prijatelje iz Beograda koje će poslati.

Posle više od 20 godina od njegove smrti dobili smo iz Hrvatske skicu Giškinog ubistva. Vidi se da na mestu gde se on nalazio iza njega je bilo 36 pripadnika srpske garde, da je ubijen sa mesta gde se nalazila Martićeva Teritorijlna odbrana a gde su bila četiri pripadnika MUP koji su došla dan ranije o čemu je obavešten tadašnji pukovnik Zdravko Tolimir da će njih četvorica izvršiti specijalan zadatak.

Jedan od tih pripadnika MUP ga je ubio sa 30 metara jednim metkom a ostala trojica su simulirala pucnjavu. Neprijatelji su bili totalno na drugoj strani tako da nema šanse da su mogli da ga ubiju. Hrvatski vojnici su se razbežali a Giška je bio potpuno otkriven, nije sumnjao da će ga ubiti.

Zavera ćutanja je postojala. Prvo momci koji su bili oko njega pričali su da je ubije on Martićevaca ali nije postojala dobra volja od ljudi iz Krajine da se ovo ubistvo rasvetli.

Mertvom Giški ljudi za koje je otišao da pogine na ratište nisu ni prevoz obezbedili. On je bio američki državljanin i američka ambasada je nudila helikopter da ga prebace ali iz garde nisu hteli kao da ga ne voze stranci.

Onda je kolima hitne pomoći prevezen iz Gospića ovde i za to je plaćeno 2.000 maraka. Em je znači poginuo em je to platio 2.000 maraka. Drugovi su to njegovi platili.

Ja sam posle Giškine smrti išao na razgovor sa tadašnjim generalima u srpskom Generalštabu gde he vojska nudila da Giški podignu spomenik. To je bilo kad se obeležavalo 40 dana od njegove pogibije. Oni su videli da je Garda imala veliki broj ljudi, Gišku je omladina mnogo volela, patološki su ga voleli.

Jer posle mnogo godina se pojavio jedan junak koji viče - Za mnom junaci.

Dezerterstvo je bilo ogromno i onda se insistiralo da se taj razgovor obavi. Bio sam ja na tom razgovoru, bio je Lainović i još nekoliko ljudi...Odveli su nas u neku kafanu na Banovom brdu. Okolo je skroz bila vojska. Doveli su nas da li možemo da vidimo da nađemo zajednički jezik. Tu ih je Lainović ucenjivao, tražio im je da podignu Giški spomenik u centru grada, da otkriju ko ga je ubio, da se poskidaju sve Titove slike iz kasarni...

- Nismo ga mi ubili, Gišku je ubila Državna bezbednost, rekli su nam tada generali.

Ja ih pitao kako to a oni mi kažu:

- Pa evo i na našeg pukovnika su pucali ovde na Banovom brdu.

Sećam se jednog generala Vlade Stanojevića koji je bio komandant prve armijske oblasti... On je tadašnjem premijeru Dragutinu Zelenoviću rekao:

- Znam da kad se sve ovo završi da ćete sve svaliti na vojsku jer ćemo biti žrtva. A biće mi žao kad budem umro što vas sve nismo pohapsili - i Slobu i Tuđmana i sve vas...

O RATKU MLADIĆU

Ja sam bio nerazdvojan sa Giškom. Posle ubistva Belog on je samo gledao gde da ode da pogine, da ga ubiju jer je znao da je smrt jedini ulog gde može časno da pogine.

- Hoću da poginem, da im budem opasniji mrtav, da omladina dosanja moj san da komunista više nema,- govorio mi je Giška.

Sećam se jedne situacije kad smo stajali nešto, i on valjda utripovao da će ga neko ubiti snajperom i u trenutku skočio i bacio se u stranu. Kad je ustao lupio je sebi dva šamara i rekao - E Đorđe ako hoće da te ubiju, ubiće te.

Kada je otišao na ratište oni su dali taj Gospić jer to je bio dogovor Miloševića i Tuđmana da se prepusti Gospić. Međutim to nikome nije odgovaralo i Ratko Mladić je rekao da se poskidaju kokarde i stave petokrake. Tada je Mladić izigravao tampo zonu. Giška nije hteo da skine kokardu.

Giška nije hteo nijednog druga da povede da pogine. Meni nije dao da ja krenem sa njim. Giška mi je rekao - Državna bezbednost je jedina ozbiljna, oni su gospodari života i smrti.

Srpsku gardu je formirao Vuk Drašković.

O 9. MARTU 1991.

Deveti mart je bio je dan kada je doneo presudu svima nama. Devetog marta je narod pokazao da više neće da ćuti i trpi batine. Vuk Drašković nije uopšte bio moćan. Ali niko nije predvideo jednog Gišku koji je imao harizmu i koji je skupio 100 klinaca i svaki je imao obavezu da dovede još 50. To je 5.000 ljudi. Za dva sata je pala cela država. Milošević je tad pobegao u Dobanovce i rekao

- Ja sam bio spreman da predam vlast ali mi niko nije tražio.

Giškina uloga je Dvetog marta bila presudna. On je bio mnogo bolestan tih dana jer je držao post i dobio je neki virus. Ali je tog dana rešio da ide. Sve je organizaovao. Klinci su bili srećni što mogu da se biju sa Slobinom policijom.

Giška je bio čovek koji je ujedinjavao krajeve. On je mirio kad se neko posvađa.

U njegovo vreme je bilo samo jedno ubistvo. Kad je ubijen neki mali na Voždovcu i on je tada održao govor i rekao - Braćo vi ne smete da se ubijate međusobno, da se svađate, čuvajte vaše živote... Imamo samo jednog neporijatelja a to su komunisti.

Gišku nije interesovala ni vlast ni položaj. On je stalno govorio da se stidi određenih delova svoje prošlosti. Ali mi, kaže, niko ne može zabraniti da poginem časno za svoju zemlju.

Giška je govorio osam svetskih jezika, završio dva fakulteta. I mnogo je voleo Tita. E posle je video ko je bio Tito zapravo...

Giškin otac je Gišku vaspitavao spartanski. Kad je ovaj imao osam godina ovaj mu stavi jabuku na glavu i vežba gađanje sa 15 metara.

ODRASTANJE

Odrastao bez oca u surovom Voždovcu. Svaki dan neka tuča. I on da bi se branio počeo je da trenira boks i izazivao je jednog po jednog na te fer tuče.

Krenemo u bioskop, bila neka braća Svirac i stalno nam otimali pare nijedan film ne odgledamo. I još nas prebiju.

Taj surovi asfalt ga je naterao da trenira. Glavni uzrok naše nesreće je film "Kum". Taj film nam je na Voždovcu promenio svest. Reč mora da se poštuje, mora porodica da se ima...

UPAD U SKUPŠTINU 9. MARTA

Kad su pukli kordoni ceo sistem je pukao. Počeo stambedo. Narod došao do Skupštine. Tu je bio Dragoljub Mićunović i Giška i ja mu priđemo i pitamo ga:

- Čika Dragoljube šta sad da se radi, narod ne reaguje?

- Najbolje deco da idete kući i čuvate glavu da biste imali jednog dana unuke kao ja.

Vuk je tad mislio da je sve gotovo, narod slavio. Kažem ja Giški da se sklonio jer će ovi doći sa trupama. Ne to što će da nas hapse i odvale nego što će tebe da stave na naslovnu i da kažu evo mafija organizovala.

Bilo je jedno 2.000 naoružanih ljudi u civilu koji su opkolili Skupštinu. I tu je pretio haos. Danica Drašković je tražila da se upadne u Skupštinu, da se zove Amerika... Giška se nasmejao. I Giška stao na vrata i rekao - Niko da nije ušao. On kaže Dani - Kod mene gospođa Dano muž komanduje a ne žena, tako da ako Vuk kaže ja ću ga poslušati.

U Skupštini bio i Bata Živojinović treso se ko prut. Bio i ambasador Bora Petrović i Radmilo Bogdanović. Čekaju na milost i nemilost. Giška je stao na vrata i zabranio da se uđe u Skupštinu. Otkud meni sa 11 i po godina robije i prošloću da uradi nešto zbog čega bi se stidelo potomstvo.

TAJNI SPISAK

Dva dana pred ubistvo Belog, znači 2. avgusta 1991. godine. pozove nas Vuk Drašković. Dođemo Beli, Giška i ja kod njega. Vuk se spremao da ide u Budvu.

- Braćo vlast se valja na ulici. Ko sada pokaže silu sada uzima vlast. Evo vam spisak od 10 ljudi, sastavila Dana, koje treba da prebijete dok sam ja u Budvi.

Giška mene gazi, i smeška se jer to nije heto da radi.

Dana je tražila od Giške i mnogi iz SPO da bije Šešelja al Giška nije hteo.

I Dana tu rekla kao kakav je to Đorđe svetski čovek ne može da prebije jednog Šešelja. I tu je Giški malo bila sujeta povređena ali nije heto da reaguje. Beli je tražio da uzmemo taj spisak.

Na spisku su bili između ostalih Budimir Košutić, Brana Crnčević, Žika Minović, Bata Živojinović, Srba Milovanov, Radoman Božović.

