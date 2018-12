SAMO MOGU DA ME UBIJU, NEMA SILE DA ME ODVOJE OD NJEGA! Trudna devojčica iz okoline Trstenika (12) pobegla i vratila se mužu (16): HOĆU DA MU RODIM DETE! Nastavak priče koja je ŠOKIRALA SRBIJU

Maloletna N.H. (12), koja je u četvrtom mesecu trudnoće, danas je, po četvrti put pobegla iz hraniteljske porodice u okolini Trstenika i vratila se u Knjaževac, u kuću svog zaručnika D.Dž. (16).

-Sačekala sam da se ljudi, gde su me iz trsteničkog Centra za socijalni rad smestili, uspavaju, nakon čega sam se iskrala i pobegla. Uhvatila sam prvi autobus do Knjaževca i vratila se u kuću kod mog D.Dž. Ja ga volim i želim da mu rodim dete. Nema sile koja će me odvojiti od njega. Samo mogu da me ubiju, – priča N.H.

Ona kaže da se sa D.Dž. upoznala preko ’’Fejsbuka’’ i da joj se odmah dopao.

- Tada sam živela sa majkom u selu Osenica, kod Trstenika – nastavlja N.H. – Onda je D.Dž. došao i pitao moju majku da me uzme, sa čim se ona saglasila. Inače, ja sam jednom već bila u braku. Živela sam tada u Paraćinu, ali sam posle 15 dana pobegla.

D.Dž. je početkom maja doveo N.H. u svoju kuću na periferiji Knjaževca.

Tada su nas pozvali iz knjaževačkog Centra za socijalni rad – nastavlja devojčica.

– Odvojili su me, rekavši da zakon ne dozvoljava da budemo zajedno, od D.Dž. i smestili me u hraniteljsku porodicu u ovdašnjem selu Štipina. Ali, čim mi se ukazala prilika, pobegla sam i vratile se D.Dž.

Posle toga, maloletnica je ostala u drugom stanju. Rešili su da odu kod njene majke, u Trstenik.

- Ali, i tamo su nas pronašli i opet me odvojili od D.Dž. – nastavlja N.H. – Gledala sam kako mom ’’mužu’’ stavljaju lisice na ruke i odvode ga. A, mene su smestili u hraniteljsku porodicu, ovaj put u okolini Kraljeva. Ali, opet sam pobegla i vratila se u Trstenik.

Ali, pre nego što je tada D.Dž. došao po nju, maloletnica je opet bila smeštena u hraniteljsku porodicu i do četvrtak njen suprug nije znao gde je N.H.

- Stalno sam gledao u ulazna vrata, čekajući da se moja ’’supruga’’ vrati – nadovezuje se D.Dž. – I, u četvrtak se pojavila. Nije bilo srećnijeg čoveka od mene.

Ovo dvoje maloletnika kažu da ne žele da se razdvajaju, iako je protiv D.Dž. podneta prijava da je počinio krivično delo obljube sa detetom.

- Mi se volimo i želimo da živimo zajedno – uglas kažu. – Ništa nas neće sprečiti da se uzmeno i čuvamo našu bebu...

