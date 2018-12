ZNAM KAD SE VRAĆAŠ KUĆI, MRAK JE TAD! Manijak iz GSP uterao je strah u kosti devojci iz Mladenovca, a onda su mu u kući našli STRAVIČAN PLEN!

Željko T. (45) iz Gibovca, koji je uhapšen zbog sumnje da je seksualno uznemiravao dvadesetdvogodišnju J. K. iz Mladenovca u gradskom prevozu, u kući je krio i ilegalno oružje. Iz njegovog doma policija je zaplenila jednu lovačku pušku i pištolj bez dozvole.

Željko T. uhapšen je nakon indcidenta koji se dogodio 13. decembra oko pet sati ujutru u autobusu na liniji 499, koji putuje na relaciji Mladenovac-Beograd. Devojka J. K. je odmah sve prijavila policiji, ali i na društvenim mrežama apelovala na devojke da se "paze ovog manijaka."

Ona je na Fejsbuk stranici "Uživo iz gradskih travaja i buseva" podelila svoje iskustvo iz autobusa kako bi upozorila sve koji se voze ovom linijom da se čuvaju osumnjičenog.

"Oko pet sati, sa glavne stanice u Mladenovcu, ulazim u autobus i uzimam knjige u ruke kako bih učila do Beograda. Inače skroz prikladno obučena, zimska jakna do kolena, pantalone, čizme. Prilazi "gospodin" i seda pored mene, poznat mi je pošto živimo u istom mestu", započela je svoju priču J. K.

Kako je navela, Željko T. je tada započeo razgovor sa njom:

"Pitao me da li studiram nešto, a ja mu kažem: 'Da, ekonomiju' i okrenem glavu. Tog trenutka on stavlja svoju ruku na moju nogu. Ja uporno pomeram nogu, međutim, on sve više i više stavlja svoju ruku. Kada sam videla da to ne radi slučajno i da je krenuo rukom sve više ka gore, rekla sam mu: 'Pomerite se, idem pozadi da sednem', na šta mi je on odgovorio: 'Sedi, gde si pošla'", prepričava uplašena devojka.

Kako kaže, tada je naglo ustala i rekla Željku T. da će pozvati policiju ukoliko se ne opmeri da proneđ. Međutim, njega ni to nije zaustavilo.

"Kada sam izlazila iz autobusa, rekao mi je: 'Znam kada se vraćaš kući, mrak je tada'", napisala je šokirana devojka.

Ona je dodala da osumnjičenog za seksualno uznemiravanje poznaje od ranije, kao i da ima ćerku koja je nekoliko godina mlađa od nje.

J. K. je ubrzo posle incidenta u autobusu Željka T. prijavila u policijskoj stanici, nakon čega je on priveden na razgovor.

- Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i protiv njega je podneta krivična prijava za polno uznemiravanje. Nakon toga priveden je kod tužioca na saslušanje i pušten da se brani sa slobode - saopštio je MUP.

Kurir.rs/telegraf,blic

Kurir

Autor: Kurir