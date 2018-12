PA ZAR OPET NEKO TREBA DA POGINE? PODIGNUTA RAMPA, A VOZ PROLAZI: Šokantne fotografije pojavile se sa druge rampe kod Niša, blizu jučerašnje strašne saobraćajke (FOTO)

Na internetu se pojavila šokantna fotografija u blizini mesta gde se juče desila strašna saobraćajka na pružnom prelazu kod Donjeg Međurova, koja je odnela 5 života.

Naime, na pružnom prelazu kod mesta Matejevac, na putu za Knez Selo, jedan vozač fotografisao je šokantnu situaciju na pružnom prelazu.

Na fotografiji se jasno vidi kako voz prolazi preko pruge na kojoj je podignuta rampa! Ispred prelaza je stajalo nekoliko automobila, ali da zlo bude veće rampa je bila podignuta i sa druge strane puta gde je stajao kamion.

Čitalac Kurira koji nam je skrenuo pažnju napisao je da ova rampa postavljena upravo zato što je ranije bilo slučajeva da pogibije na prelazu.

"Na tom pružnom prelazu poginulo je dosta ljudi pre nego što su postavili rampu, a u blizini je i bolnica, sanatorijum za plućne bolesti, do skoro najveći u jugoistočnoj Srbiji. Sada kada rampa postoji, ona ne radi. Ja nemam reši koliko je ovo opasno, posebno zato što je taj prelaz nepregledan zbog rastinja i zato što se ljudi uzdaju u rampu. Ovo je uslikano jutros oko pola osam. Inače, svakog dana tu prođu 3 putnička voza po pravcu i plus teretni. To je pruga koja spaja Niš i Zaječar, Bor i Majdanpek", rekao nam je čitalac.

Inače, na pružnom prelazu gde se juče desila saobraćajka u kojoj je voz udario u autobus, nema rampe a kako su nadležni tvrdili ona ne treba ni da postoji tamo. Očigledno je da čak i ako postoji ovakva vrsta saobraćajne signalizacije, vozači moraju da otvore četvore oči.

