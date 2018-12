9 GODINA OD MISTERIOZNOG UBISTVA OPERATIVCA BIA NA BADNJE VEČE: Branko (55) izašao da kupi igračku unuku, pa ga izrešetali za volanom juga

NOVI SAD - Branko Glušica (55) iz Novog Sada, dugogodišnji operativac BIA, ubijen je pre tačno devet godina u Ulici Vatroslava Jagića u naselju Telep, u Novom Sadu.

foto: Privatna Arhiva

Ni posle toliko godina policija nije ni za korak bliže hladnokrvnom ubici.

Deca traže istinu

"Ni dan-danas ne znamo ko nam je ubio oca i zašto. Nije nam jasno zbog čega se ćuti. Ko to prikriva? Očigledno je da se ovaj slučaj zataškava, jer ne može niko da me ubedi da u današnje vreme, kada je i tehnologija napredovala, ne može da se sazna ko je ubica mog oca. Boli, i to mnogo boli. Nikada se ni sestra ni ja nećemo pomiriti sa tim, niti odustati od traženja istine, sve dok ne saznamo ko nam je ubio oca i zbog čega", kažu Brankove ćerke.

Pored supruge, umro mu i otac ove godine

Kako dalje kažu, taj ko je ubio njihovog oca, mirno šeta, a možda i komunicira sa njjima.

foto: S.S.

"Dokle više? Devet godina, bez ikakvog pomeranja. Tapka se u mestu. Nema nijednog pomaka? Inače, mama je tri godine posle tatinog ubistva preminula od tuge, a u februaru ove godine i deda, odnosno tatin tata koji je čekao pravdu za svog sina, nadajući da će dočekati da sazna ko mu je ubio sina, ali ni on nije", kažu očajne ćerke, koje poručuju da neće odustati od pravde, dok ne saznaju ko im je i zašto ubio oca.

Ubijen na 500 metara od kuće

Glušica je izrešetan 24. decembra 2009. godine, na Badnje veče uoči katoličkog Božića, koji je slavila njegova supruga. On je oko 21 sat napustio porodičnu večeru, da bi otišao da kupi baterije za igračku koju je na Badnji dan poklonio unuku. Njegovo okrvavljeno telo, nagnuto nad volan crvenog „juga“, ugledali su prolaznici na oko 500 metara od kuće u kojoj je stanovao. Napadač je očigledno prišao automobilu i kroz prozor sa strane suvozača ispalio devet metaka u glavu i grudi Branku, posle čega je pobegao. Na mestu suvozača ostali su igračka, pakovanje baterija i fiskalni račun.

(Kurir.rs/S.S./Foto: Privatna arhiva, S.S.)

Kurir

Autor: Kurir