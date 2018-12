SEDEO SA NJIMA, JEO, PIO PA IH POSLAO U SMRT! Srbin iz restorana navodio Roganovićevog ubicu?! DETALJI SUROVE EGZEKUCIJE U BEČU

Muškarac koji je uhapšen posle ubistva Vladimira Roganovića (32), pripadnika "kavačkog klana" u petak ubijenog u Beču, i ranjavanja Stefana Vilotijevića (23) imao je kod sebe falsifikovani hrvatski pasoš na ime Daniel Milić (29), a njegovi otisci, kako saznajemo, dostavljeni su srpskoj policiji.



Tajanstveni "treći čovek", koji je pre likvidacije bio u poznatom bečkom restoranu s Roganovićem i Vilotijevićem i najpre je saslušan kao svedok, a potom uhapšen zbog sumnje da je pomagao ubici, razgovarao je s njima na srpskom jeziku. Izvori austrijskih medija, na osnovu izjava očevidaca, rekonstruisali su zločin i tako došli do sumnje da je upravo Daniel poslao dvojicu u zasedu.

foto: Printscreen, Profimedia

Brate, drži se

- Roganović, Vilotijević i Milić ušli su u restoran i u prizemlju čekali da se oslobodi sto na spratu. Konobar ih je smestio za sto s pogledom na grad. Naručili su hranu i bezalkoholno piće, smejali su se i razgovarali na srpskom jeziku o politici i sportu. Danielu su rekli da im trebaju avio-karte. On je pozvao agenciju koja se nalazi u blizini, u centru Beča, a potom im na svom telefonu pokazao mapu i kuda da prođu da bi stigli do nje - kroz prolaz u kom je ubica i pucao na njih - preneli su oni detalje iz istrage.

foto: Printscreen, Dragana Udovičić

Sestrića Dare Bubamare čuva policija Vilotijević čeka izručenje Srbiji Stefan Vilotijević (23), sestrić pevačice Dare Bubamare, koji je teško ranjen u vatrenom obračunu u kom je u Beču ubijen Vladimir Roganović, biće izručen Srbiji, koja je za njim raspisala međunarodnu poternicu, preneli su austrijski mediji.

Kako navode, Vilotijević je u bolnici pod nadzorom policije i posete mu nisu dozvoljene.

- Vilotijevića, koji je posle pucnjave u kojoj je ubijen njegov prijatelj, inače pripadnik "kavačkog klana", u bolnici čuva policija. Posle ranjavanja on je uhapšen jer je utvrđeno da postoji međunarodna poternica Srbije za njim. Čim njegovo zdravstveno stanje bude to dozvolilo, biće izručen - navode oni.



Kako su svedoci preneli, Roganović i Vilotijević su krenuli zajedno iz restorana posle samo dvadesetak minuta. Daniel je ostao i čekao da plati račun od 27 evra za ono što su pojeli. Čim su njih dvojica izašli i krenuli ka centru Beča putem koji im je pokazao prijatelj, iz prolaza je istrčao ubica koji ih je čekao i pucao u njih. Prema rečima svedoka, on je nosio rukavice i tamnu jaknu s kapuljačom.



- Daniel je s nekoliko metara video čoveka koji puca u dvojicu mladića s kojima je sedeo do nekoliko minuta ranije. Čim je ubica pobegao, on im je pritrčao. Roganoviću nije bilo pomoći, i on je prišao Vilotijeviću i ponavljao: "Brate, drži se, drži oči otvorene" - preneli su oni. Navodno, istražiteljima je postalo sumnjivo kada je posle zločina i reči koje je uputio Vilotijeviću policajcima rekao da Vilotijevića ne poznaje.

Opis ubice

* muškarac

* star oko 30 godina

* visok oko 185 centimetara

* s područja bivše Jugoslavije

* imao bradu od nekoliko dana

* bio obučen u tamnu jaknu s kapuljačom

Lažni pasoš

- Posle konfuznih izjava koje je davao, on je u petak uveče uhapšen - potvrdili su austrijski istražitelji.

- Ne znam detalje istrage, ali moj klijent jasno kaže da nema nikakve veze sa ubistvom i pokušajem ubistva - rekla je za austrijske medije advokat Hajke Šporn, koju je angažovao lažni Daniel Milić.



Međutim, prema nezvaničnim informacijama, mladić kog policija sumnjiči za pomaganje u ubistvu je srpski državljanin odranije poznat policiji. Zahvaljujući MUP Srbije otkriven je njegov pravi identitet.

(Kurir.rs/Danijela Jovanović/ foto Printscreen, Profimedia, Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir