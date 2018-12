KUĆU MI JE SPALIO PRVI ČOVEK GROCKE! OVO JE TREĆI PUT DA POKUŠAVA DA ME UBIJE: Jednom lično, drugi put je poslao ekipu, u trećem sam ostao bez svega! ISPOVEST NOVINARA MILANA JOVANOVIĆA

Nemam sumnju da je nalogodovac napada na mene predsednik opštine Grocka Dragoljub Simonović. Neću se osećati bezbednim sve dok se on ne nađe iza rešetaka, poručio je za Kurir novinar portala Žig info Milan Jovanović, čija je kuća u Vrčinu izgorela do temelja nakon što su na nju bačeni Molotovljevi kokteli.

Podsetimo, zbog spaljivanja Jovanovićeve kuće uhapšeni su pevačica Bojana Cvetković Šijački (41), Aleksandar Marinković (25), kao i Igor Novaković (41), inače telohranitelj prvog čoveka opštine Grocka. Pevačica je nakon saslušanja u tužilaštvu priznala krivicu i osuđena je sporazumom na kućni zatvor i novčanu kaznu, dok je Marinkoviću i Novakoviću određen pritvor do 30 dana.

- Ne poznajem nikog od njih, ali i dalje odgovorno tvrdim da iza svega stoji Simonović. Ovo je treći put da je pokušao da me ubije. Prvi put je pokušao to lično on, drugi put je poslao ekipu, ali sam ja imao dojavu i sve to prijavio policiji, nakon čega su odustali od napada. U ovom trećem napadu ostao sam bez svega, a i supruga i ja smo preživeli samo pukom srećom - kazao je za Kurir Jovanović.



On kaže da se i dalje oseća ugroženo jer je Dragoljub Simonović na slobodi.



- Da u ovoj zemlji postoji imalo pravde, on bi davno bio uhapšen. Ni sam ne znam koliko sam prijava podneo nadležnim organima protiv njega zbog kriminala kojim se bavi. Spreman sam da odgovaram za svaku optužbu koju sam protiv njega izneo jer o svemu što sam pisao imam čvrste dokaze. Zato me nikada nije tužio, jer zna da o svemu imam čvrste dokaze - kaže Jovanović.

Na pitanje da li je pronašao smeštaj nakon požara koji mu je progutao kuću, Jovanović kaže da se snalazi koliko može.



- U prvo vreme bio sam kod komšija po Vrčinu. Međutim, i oni su uplašeni zbog svega što se meni dogodilo. Ako je bio u stanju meni da spali kuću, zašto ne bi spalio još nekom ko se usudio da mi pomogne i primi me pod svoj krov. Nisam hteo da rizikujem, pa sam napustio Vrčin da neko ne nastrada zbog mene - završava Jovanović.



Kurir je danas pokušao da stupi u kontakt sa predsednikom opštine Grocka, ali su nam zaposleni rekli da se za sve informacije u vezi sa optužbama Milana Jovanovića obratimo sutra.

Veze

PEVALA NA SVADBI SIMONOVIĆEVOG SINA Milan Jovanović je kazao da je čuo za uhapšenu pevačicu Bojanu Cvetković Šijački, koja je pred tužiocem priznala da je učestvovala u podmetanju požara. - Znam da nastupa po klubovima, kao i da je pevala na svadbi Simonovićevog sina. Uz činjenicu da je uhapšeni Novaković telohranitelj Simonovića, još jednom se potvrđuju moje tvrdnje o tome ko je nalogodavac - kaže Jovanović.

