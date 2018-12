DRAMA U UČITELJSKOM NASELJU, POLICIJA SATIMA TRAGALA ZA TRI DEVOJČICE: Prvakinje nisu sačekale roditelje da ih pokupe, nego sele na trolu i otišle... a evo gde su ih na kraju našli!

U Osnovnoj školi "Ćirilo i Metodije" u Učiteljskom naselju danas oko 10:40 odigrala se prava drama kada su tri devojčice prvog razreda nestale.

Kako Kurir nezvanično saznaje, radi se o dve devojčice od 7 i jedne koja ima 6 godina.

One su danas imale tri časa koji su se završili negde oko 10:30 časova, da bi posle izašle iz škole.

foto: Vladimir Šporčić

Međutim, umesto da sačekaju roditelje one su odlučile da same odu iz škole. Prema nezvaničnim informacijama, devojčice su otišle na trojelbus kojim svaki dan putuju sa roditeljima. Onda su se prevezle do jedne robne kuće, u kojoj postoji deo za decu, da bi se tu zadržale.

"Slučajno ih je primetila majka od jednog deteta koje ide u istu školu, pa je odmah sve prijavila policiji", ispričao je izvor Kurira iz škole.

foto: Vladimir Šporčić

Inače, jedna od devojčica ima stariju sestru u školi koja je briznula u plač kada je saznala da joj je sestrica nestala. Ubrzo su se sva deca iz škola dala u potragu po dvorištu, ali nisu mogli da ih pronađu.

Mediji su ranije objavili da je jedna radnica koja se brine o čistoći u školi pozvala njih da uđu unutra kako se ne bi smrzavale, ali su one insistirale da ostanu napolju.

(Kurir.rs/J.R./Foto: Vladimir Šporčić)

Kurir

Autor: Kurir