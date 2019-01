USPEH POLICAJACA S NOVOG BEOGRADA! INSPEKTOR VITOROVIĆ: Svaki slučaj radimo kao da je prvi i jedini

Boris Vitorović, glavni policijski inspektor i šef odseka za suzbijanje kriminaliteta u policijskoj stanici Novi Beograd, koja je imala najbolje rezultate u 2018, kaže za Kurir da je ova stanica poslednjih godinu dana imala 2.698 prijavljenih krivičnih dela, što je 200 manje u odnosu na 2017. godinu, a oko 400 manje nego u 2016.



Sagovornik Kurira objašnjava da se policajci svakodnevno susreću s velikim izazovima u opštini s najvećim brojem stanovnika u Beogradu.



Kriminal je kao požar



- Svakoj prijavi pristupamo ozbiljno i u svakoj vidimo najgori scenario. Možda je i to razlog našeg uspeha, jer uprkos tome što nas nema dovoljno, svaki slučaj radimo kao da nam je prvi i jedini. Znam da to sve građani ne vide i ne znaju i zbog toga stiču pogrešan utisak da policija ništa ne radi, ali to nije tačno - iskren je Vitorović.



Prema njegovim rečima, njihovim područjem svakodnevno prođe oko pola miliona ljudi.

- Na Novom Beogradu je 28 tržnih centara, a najčešće prijavljivana krivična dela su razbojništva, krađe, teške krađe... Našom prisutnušću na terenu i rešavanjem slučajeva, broj krivičnih dela je znatno smanjen u odnosu na protekle godine. Ono što želim da naglasim jeste da je policiji u velikoj meri bitna pomoć građana. Kriminal je poput požara, svaki slučaj treba prijaviti, jer ga samo tako možemo „ugasiti“. Ovo se pre svega odnosi na krivična dela prevare, iznude. Dok nemamo prijavu, nemamo ni krivično delo - objašnjava Vitorović.



Hapšenje prevaranata



Ove godine inspektori PS Novi Beograd uhapsili su osam osoba koje su varale, uglavnom starije ljude, s navodnom igrom na sreću „Gros“ i na taj način oštetili građane za oko 40.000 evra.

- Skoro smo imali slučaj gde je muškarac prijavio iznudu. Naime, on je bio sa jednom ženom, prostitutkom, a njihov odnos snimio je njen dečko. Nakon nekog vremena oni su nesrećnog čoveka snimcima ucenjivali i tražili novac. Taj iznos se stalno povećavao i on je odlučio da ih prijavi. Oni su uhapšen tek nakon njegove prijave, a ko zna koliko je još na isti način bilo ucenjivano - ispričao je inspektor.



Uspešno završen posao VRATILI SMO IZGUBLJENO DETE MAJCI

Pored svih krivičnih dela, inspektor Vitorović kaže da mu je najteže kada je reč o deci, bebama... - Reč je teškim životnim pričama. Imali smo slučaj gde je majka izgubila u marketu autistično dete. Od trenutka prijave sve službe su bile angažovane, ali u ovakvim situacijama pomoć građana je nemerljiva. Srećom, sve se dobro završilo i taj osećaj kad uradite svoj posao kako treba prevlada sve ono loše što se u ovom poslu doživi - kaže Vitorović.



Kurir / Jelena Rafailović

Foto: Sonja Spasić

Kurir

Autor: Kurir