KRVAVA DRAMA NA DOČEKU NA KARABURMI! Upali na kućnu žurku, stavili tinejdžeru (17) nož pod vrat a onda ga ISEKLI! (UZNEMIRUJUĆI FOTO)

Jutros iza ponoći u ulici Salvadora Aljendea na Karaburmi desila se prava drama, kada je grupa od troje ljudi uletela na maloletničku žurku.

Jedan od njih Đ.P. imao je nož koji je, odmah po upadu, stavio dečaku M.D. (17) pod vrat, da bi ga posle isekao po ruci.

Incident se desio u stanu dečakovih bake i deke, gde je desetak maloletnika organizovalo doček Nove godine, a kako nam je ispričala majka ranjenog dečaka Maja D. sve je počelo oko ponoći. Naime, u stan su uletela dva muškarca i jedna žena, a jedan od muškaraca je imao nož u ruci.

"U stanu su bili jedino baba i deda, i desetoro dece uzrasta 16 do 17 godina. Oko ponoći je uleteo komšija koji živi u susednom stanju i to sa nožem. Moje dete mu je bilo prvo na putu, nakon čega ga je zgrabio i stavio mu nož pod grlo! S obzirom da mi je sin sportista i da nije koristio alkohol to veče, uspeo je da napadača odgurne od sebe", ispričala nam je vidno uznemirena majka.

Međutim, Đ.P. nije odustao i nastavio je da juri dečaka po stanu. U jednom trenutku, u čitavu priču se umešao i dečakov deda ali ga je drugi muškarac, prijatelj Đ.P., udario u glavu. Kako tvrdi Maja D., Đ.P. je posle toga krenuo da dedu ubode nožem u stomak.

"Moj sin je skočio da odbrani dedu i tada je isečen po desnoj ruci. Na kraju su mu ušivali ruku i sada ima četiri šava. Osim njega, još jedan dečak je dobio udarac u glavu", ispričala je Maja D.

Policija je došla posle desetak minuta i privela svo troje napadača, ali je onda za majku dečaka usledio novi šok.

"Policija se pojavila posle desetak minuta, ali uviđaj nije urađen. Samo je odvela napadače i pustila ih je posle dva sata na slobodu! Pritom, taj napadač je lice koje je osuđivano i poznato policiji, a trenutno nosi nanogicu. Ali tužilac je naložio da ga puste", rekla je majka

Ona je dodala da ranije nisu imali kontakte sa komšijama-napadačima, mada su znali da su problematični.

"Sa tim komšijama nismo imali nikakve odnose. Ali znamo za njih da su problematični i da je policija dolazila kod njih godinama. Ali ovo nismo mogli da očekujemo. Sreća da nema mrtvih", ispričala je ona.

