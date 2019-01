STRIC VOZAČA AUTOBUSA SMRTI TVRDI DA MILAN NIJE VIDEO VOZ ZBOG MAGLE: Plakao kad je čuo za nesreću, u bolnici nisam smeo da mu kažem da ima i mrtvih

Milan Zdravković, zvani Čudo iz sela Nozrina kod Aleksinca, vozač "Niš ekspresovog" autobusa koji je jedan od mogućih krivaca za veliku saobraćajnu tragediju na pružnom prelazu u Donjem Međurovu, tvrdi da je stao na znak "Stop", ali da verovatno zbog velike magle koja je bila tog jutra nije video voz.

U ovoj tragediji 21.decembra oko 7.30 sati poginulo je sedmoro ljudi, a od toga dvoje dece kada je voz naleteo na autobus koji je vozio đake i druge putnike od Donjeg Međurova ka Nišu.

Kuća Zdravkovića u selu Nozrina foto: M.S.

Njegov stric u Nozrini, Bata Zdravković priča da je bio jedan prvih koji ga je video dok je ležao u Kliničkom centru.

- Strašno šta zlo može da napravi od dobrog dečka. On je dobar dečko. Dok je ležao, baš je meni ispričao da je magla bila strašna. Vidljivost na nekih desetak metara. On je stao ispred pružnog prelaza, priča mi, i krenuo je, ali pošto ti autobusi imaju automatski menjač kao da je počeo da šlajfuje autobus. Onda je, priča mi, samo video nešto crveno i užas - objašnjava Zdravković.

On kaže da su istražitelji našli njegov telefon koji je ispitan, a po listingu poziva se ne vidi da je razgovarao ili slično. Zdravković kaže da je imao jednu turu na toj istoj relaciji samo oko 5,00 ujutru kada se ništa nije dogodilo.

foto: M.S.

- Kad smo sedeli u bolnici i razgovarrali, odmah me je pitao za unesrećene. Nisam mogao da mu kažem da ima mrtvih, i to još dece. Rekao sam mu da ima povređenih. Bio je na aparatima i kako da prelomim da mu to kažem? Milan je počeo da plače. Još i deca... Strašno, strašno. Cela porodica je tu tragediju jako teško preživela. I majka i otrac su van sebe - priča Bata. On dodaje da mu je i otac bio vozač u ciglani i da obojica nikad nisu imali udes.

Zdravković dodaje da Milan ne voli alkohol i duvan, ali su mu zato slatkiši najveći "porok". Milan nosi nadimak "Čudo" po ocu koga su tako isto zvali još od mladosti u Nozrini.

Na raskrsnici u Nozrina stoje neke njegove komšije koje kažu da se ne pamti kao bahat vozač.

foto: M.S.

Na autobuskoj stanici u Nišu kažu da je posle vojske gde je radio po ugovoru pre godinu i po dana radio u "Niš eksporesu" i da nije imao ni jedan disciplinski postupak i da se ne pamti da je bio u alkoholisanom stanju jer bi inače dobio otkaz.

Uzrok nesreće svakako krije kamera iz autobusa koja se trenutno nalazi kod tužioca, a na kojoj se vidi kako je Zdravković reagovao u trenutku sudara.

