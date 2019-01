DEVOJKA KOJA JE OTETA POSLE PUCNJAVE NA ADI HUJI ŠOKIRALA U POLICIJI: Evo šta se dešavalo za doček!

Marija Đ. ranjena je kada je, nakon teške svađe, Aleksandra Relića i mladića Miloša Stojanovića (27) sa kojim je ova devojka krenula automobilom kući, Relić pucao Stojanoviću u glavu i teško ga ranio. Metak koji je prošao Milošu kroz glavu pogodio je i Mariju u grudi i tu se i zaustavio.

Gotovo niko nije ni primetio da je Marija u tom trenutku bila pogođena. Svedoci jezive pucnjave pozvali su Hitnu pomoć koja je brzo došla na lice mesta i ranjenog mladića prebacila u bolnicu, a Relić je za to vreme Mariju naterao da uđe s njim u automobil i odvezao se u nepoznatom pravcu.

Marija je, kada je pronađena, policajcima ispričala da se, nakon što je Relić oteo, osvestila u nekom motelu, a da je on hteo da je siluje.

foto: Kurir

Ona je rekla, kako piše ovaj list, da ju je Relić skinuo i tek tada video da ima ranu na grudima.

Prema verziji koju je ispričala Marija Đ. on je tada tražio da ponovo krene sa njim, pa su opet seli u automobil.

- Odvezao me je na Čukaričku padinu i tu me ostavio - rekla je devojka koja je potom otišla do autobuske stanice i oko 14 sati ušla u autobus na liniji 54 i sela.

Ono što je za sada definitivno poznato, jeste da je vozač autobusa primetio da je devojka krvava i da joj je loše, pa je pozvao policiju i Hitnu pomoć, koja je došla do stanice kod Sajma i ranjenu devojku prevezla u Urgentni centar.

Kako pišu Novosti, na zaprepašćenje lekara, devojci se videlo zrno u grudima. Izvadili su ga iz njene dojke jer je bilo na površini i sanirali ranu i devojku pustili kući.

foto: Kurir

Čitavu priču o otmici i pokušaju silovanja devojka je ispričala sama policajcima. Ona je inače ispričala i da pucnajvu nije videla, kao i da ne zna kako je ranjena, jer je zbog alkohola zaspala čim je sela sa Milošem u automobil.

Navodno, seća se samo da se Stojanović sa nekim svađao oko ključeva automobila.

Policija proverava Marijine navode jer mnogo toga što je ispričala za sada deluje sumnjivo. Policija očekuje da će svedočenje Aleksandra Relića, koji je juče, nakon dvodnevne potere, konačno uhapšen. Ranjeni Stojanović nalazi se u bolnici u teškom stanju.

(Kurir.rs/Novosti)

Kurir

Autor: Kurir