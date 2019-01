PUSTIĆU TE KAD OBAVIM ŠTA SAM HTEO! Stravične tvrdnje devojčice (13) iz Paraćina: Zet me silovao u oronuloj vikendici! I to mu nije prvi put! Evo kako je počeo njen HOROR!

Mladić N. T. (22) uhapšen je zbog sumnje da je u četvrtak oko 15 sati silovao maloletnu K. M. (13), koja je inače sestra njegove žene. Silovanje se, kako tvrde napastvovana maloletnica i njeni roditelji, desilo u napuštenoj vikendici na Karađorđevom brdu u Paraćinu.



Kako saznajemo, devojčica je pregledana u paraćinskom domu zdravlja, ali nisu uočene povrede koje bi ukazivale na silovanje. Policija je, međutim, podnela krivičnu prijavu protiv N. T., a da li je počinio delo za koje ga optužuju, biće utvrđeno tokom istrage. On je zasad pušten da se brani sa slobode.

Ispovest žrtve

Roditelji napastvovane maloletnice rekli su za Kurir da veruju svojoj ćerki, a potom su ispričali šta se tačno dogodilo.



- Poslala sam dete da ide do prodavnice da kupi hleb i mleko. Vratila se uplakana. Rekla je da to više ne može da izdrži i sve mi je do detalja ispričala - rekla nam je devojčicina majka.



O detaljima je za Kurir, uz pristanak roditelja, govorila lično napastvovana maloletnica.



- Kada sam se vraćala iz prodavnice, delom puta gde nema žive duše sreli smo se i on je počeo da me vuče za jaknu. Molila sam ga da me pusti, vikala na njega, ali on to kao da nije čuo. Rekao mi je: "Pustiću te kad obavim ono što sam hteo!" - objašnjava K. M.



Tada ju je, kako kaže, uvukao u oronulu vikendicu.



- Unutra ima jedan krevet. Vukao me je do njega. Pokušavala sam da se otrgnem, ali nisam mogla. Bacio me na krevet i silovao - tvrdi naša sagovornica.

Uzeo joj nevinost

Ona kaže da ovo nije bio prvi put da ju je zet napastvovao.



- Oduzeo mi je nevinost pre nekoliko meseci. I tad me je silovao. Pretio mi je da će nas sve pobiti ako bilo kome kažem za to. Zbog pretnji, ali i sramote, nisam smela o tome ništa da pričam. Nažalost, to nije bio poslednji put. Kad god je hteo, on me je na silu uvlačio u tu vikendicu i protiv moje volje imao odnos sa mnom - kaže devojčica u prisustvu roditelja.



Kako nam je objasnila, ni sestri od tetke, koja je udata za nasilnika, ništa nije govorila.



- Kako sam mogla bilo šta da joj kažem.? Mislila sam da će se N. T. dozvati pameti i da će me s vremenom ostaviti na miru, ali ne... Više nisam mogla da izdržim i sve sam rekla mami - kaže potresena devojčica.





Otac devojčice

Verujem ćerki! T. M., devojčicin otac, kaže da veruje svom detetu.

- Video sam juče N. T., svašta sam mu rekao. Pitao sam ga zašto je to uradio, ali je on to negirao. Nešto mislim, koji krivac će priznati da je kriv - kaže otac i dodaje da se nada da će N. T. stići zaslužena kazna.

(Kurir.rs/Jelena Rafailović/foto:Ilustracija)

Kurir

Autor: Kurir