PRETUKAO I SILOVAO ŽENU OBOLELU OD RAKA: Nezapamćen napad u Starim Banovcima!

Policija je danas uhapsila A. J. i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. Prema saznanjima Kurira, on je policiji poznat kao nasilnik i silovatelj povratnik, jer je pre 15 godina već robijao zbog napastvovanja starice.

Zaključao vrata

Vest o brutalnom i zverskom napadu odmah se proširila čitavim naseljem, a komšije obolele žene u neverici su prepričale stravične detalje.



- M. U. je već nekoliko godina udovica, nema dece i živi sama. Konstatovan joj je teži oblik karcinoma, od koga se leči hemoterapijama. U petak po podne A. J. je došao na vrata njene kuće i počeo da lupa. S obzirom na to da se poznaju, otvorila mu je vrata ne sluteći šta će uslediti. On je ušao u kuću i za sobom zaključao vrata - ispričao je za Kurir jedan komšija nesrećne žene.

Potom je, kako kaže, usledio pakao.



- Odmah je počeo da je udara pesnicama gde god je stigao. Nesrećna M. U. pokušala je da se odbrani, ali ju je on zgrabio za glavu i njome udarao o zid i orman. To mu nije bilo dovoljno, već ju je na kraju krvavu i izmučenu bacio na pod, svukao i silovao prstima - kaže naš sagovornik.

Pola sata užasa

Nakon više od pola sata zverskog iživljavanja, A. J. je pobegao, ostavljajući za sobom teško povređenu ženu, koja je oblivena krvlju ostala da leži na podu.



- Kada se malo pribrala, uspela je da pozove drugog komšiju, a potom je o svemu obaveštena i policija. Iste večeri su došli i obavili uviđaj. Ona, međutim, policiji nije odmah rekla da je u pitanju A. J., najverovatnije iz straha, već je to uradio njen dever, kome je sutradan sve priznala - dodaje naš sagovornik.



Na pitanje šta je bio motiv napada, odnosno da li je M. U. bila nasumična žrtva silovatelja i nasilnika povratnika, naš sagovornik je otkrio moguću pozadinu.



- On je navodno u sukobu sa njenim deverom, koji živi u blizini, i kome je, pre nego što je upao u njenu kuću, takođe lupao na vrata. Nakon zločina, on je krenuo da tumara po komšiluku, a iz jednog dvorišta je uzeo čak i bicikl. Međutim, kada je policija krenula u poteru, nije uspela odmah da ga pronađe, već je on jedno vreme bio u bekstvu - završava naš sagovornik, dodajući da je nasilnik navodno i evidentirani narkoman.

Bizarno

Lomio krstove po lokalnom groblju Komšija nesrećne žene ispričao je još jedan bizaran detalj koji je navodno prethodio zverskom napadu.

- Osumnjičeni je, pre nego što je upao u njenu kuću, otišao na lokalno groblje, gde je lomio krst koji je ostao iza sahrane njenog muža, odnosno rođenog brata našeg komšije s kojim je navodno u sukobu. Na njihovom porodičnom grobu takođe su ostali i krstovi njihovih roditelja koje je slomio - kaže naš sagovornik.

